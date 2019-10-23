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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
23.10.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Liselilerden ortaokul öğrencilerine kodlama eğitimi

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Liselilerden ortaokul öğrencilerine kodlama eğitimi

Kütahya’da, Bilişim Teknolojileri alanında öğrenim gören lise öğrencileri, ortaokul öğrencileriyle kodlama etkinliği gerçekleştirdi.

Kütahya Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Bilişim Teknolojileri alanında öğrenim gören öğrenciler, Şehitler Ortaokulu öğrencileri ile Avrupa Kod Haftası etkinlikleri kapsamında codeweek etkinliği yaptı.

Lise öğrencileri, okullarında misafir ettikleri ortaokul öğrencilerine Arduino ve Tinkercad yazılımlarını kullanarak kodlama yaptırdı.

Okul Müdürü Kezban Erdoğan, kodlamanın problem çözmeyi ve iş birliğini teşvik eden bir taban hareketi olduğunu söyledi.

Bu kapsamda ortaokul öğrencilerini okullarında ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Erdoğan, "Kodlama etkinliği ile öğrencilerimiz tasarım odaklı düşünme, iş birlikli öğrenme, iletişim ve sosyal becerilerin, problem çözme gibi birçok alanda kendilerini geliştirebiliyorlar." dedi.

Ev sahipliklerinden dolayı Okul Müdürü Erdoğan ve bu alanda görev yapan öğretmenlere teşekkür eden Şehitler Ortaokulu Müdürü Soner Ceylan da kodlama eğitimini önemsediklerini ifade etti.

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