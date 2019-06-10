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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
10.06.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Liseliler, yerli otomobil için yapay zekalı güvenlik sistemi geliştirdi

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Liseliler, yerli otomobil için yapay zekalı güvenlik sistemi geliştirdi

Afyonkarahisar'da 9'uncu sınıf öğrencileri Yüksel Yurtbahar (14) ve Egemen Bozca (14), öğretmenleri Hidayet Kılcan (33) danışmanlığında, yapay zekayla çalışan ve otomobilin arka koltuğuna oturan kişinin yüz taramasını yaparak 0-12 yaş aralığında olup olmadığını belirleyen ve buna göre çocuk kilidi ve cam kilidini otomatik olarak aktif hale getiren sistem tasarladı. Öğrenciler ve öğretmenleri projeyi yerli otomobilin kapılarında uygulamaya da talip oldu.

Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi Bilişim Teknolojileri öğretmeni Hidayet Kılcan'ın danışmanlığında öğrenciler Yüksel Yurtbahar ve Egemen Bozca, 'Yapay Zeka ile Araçlardaki Çocuk Kilitlerinin Kontrolü' projesini hayata geçirdi. 9 aylık çalışmanın ardından projeye hayat veren Yurtbahar ve Bozca, Ar-Ge çalışmalarının ardından literatür taraması da yaptı. Öğrenciler katıldıkları 50. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye finalinde 3'üncü oldu. Yapay zeka kullanarak geliştirilen sistem sayesinde 0-12 yaş arası çocuklar araçların arka koltuklarına oturduğunda yüz tanıma sistemi devreye giriyor ve arka kapılardaki çocuk kilidini otomatik olarak aktif hale getiriyor. Sistemi bilgisayardan ilk aşamada kontrol eden öğrenciler, bu projenin herhangi bir araçta kullanılmadığını söyledi. Danışman öğretmen ve öğrenciler yaptıkları projenin yerli otomobilde kullanılması çağrısında bulundu.

'YERLİ OTOMOBİLDE KULLANILMASINI İSTİYORUZ'

Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hakan Gümüş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018- 2019 eğitim öğretim yılının temasını 'yapay zeka' olarak belirlediğini söyledi. Gümüş, "Milli Eğitim Bakanlığımızın '2023 Eğitim Vizyonu' çerçevesinde Bilim ve Sanat Merkezi'mizde öğrencilerimize proje tabanlı, yaparak, yaşayarak öğrenmeleri temelli bir eğitim programı uyguluyoruz. Yapay zeka bu yıl bakanlığımızın da teması olması dolayısıyla bu proje üzerinde çalıştık. Projemizin inovatif yönü de çok yüksek. Bu geliştirdiğimiz sistemin milli teknoloji hamlesi kapsamında geliştirilen yerli otomobilde de güvenlik sistemi olarak kullanılmasını istiyoruz" dedi.

PROJE ÇALIŞMALARINA 2018 EYLÜL AYINDA BAŞLADIK

Bilişim Teknolojileri öğretmeni Hidayet Kılcan, 2018 yılı Eylül ayında başladıkları proje çalışmasının kısa sürede tasarıma dönüştüğünü belirtti. Kılcan, "Yapay Zeka ile Araçlardaki Çocuk Kilitlerinin Kontrolü projesine 2018 yılı Eylül ayında başladık. Çalışmalara başlarken bir proje ve bir tasarım üretelim istedik. Hangi alanda olsun diye çocuklarla konuşurken şöyle bir probleme rastladık. Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız araçların arka kapılarındaki çocuk kilitlerinin sürücülere fazlasıyla sıkıntı yaşattığı, o kapıyı sürekli açıp kapatmak istemediklerini gözlemledik. Yapay zekalı yüz tarama yaparak kontrol edebileceğimizi düşündük ve böyle bir çalışmaya başladık. Çocuklar eylül ve ekim ayında literatür taramasını gerçekleştirdi. Literatür taramasının sonucundan da yapay zeka alanında görüntü işleme tekniklerini kullanarak araçların arka kapısında yüz tanıma işlemini gerçekleştirdik" diye konuştu.

'YERLİ OTOMOBİLİN KAPILARINA TALİBİZ'

Hazırladıkları sistemin yerli otomobilde kullanılması için yerli otomobil CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'a seslenen Kılcan, yerli otomobilin kapılarına talip olduklarını söyledi. Kılcan, şöyle konuştu:

"Yerli aracı yapay zeka ile donatabiliriz. Peki nasıl? Üretilen aracın içerisine yerleştirilecek kameranın arkaya oturan çocuğun yaş tespitini yaparak çocuk kilitlerini otomatik olarak kilitleyen, aynı zamanda camları da kilitleyen bir sistem tasarımı yapabiliriz. Şu anda sistemimiz halihazırda çalışır durumda. Hem camlar hem çocuk kilidi aktif çalışıyor. Biz burada sadece sol kapı üzerine çalıştık. Sağ kapı üzerinde de koordinat çalışmalarımız devam ediyor. Her iki kapıda da çalışmalarımızı gerçekleştirebiliriz. Hem sağda hem solda ortaya yerleştirilecek kamera ile çocuğun hangi yöne oturduysa o yönün hem camını hem kapısını kilitleyip, açabileceğiz yapay zeka sayesinde. Biz üretilecek yerli araçta bu sistemi kullanmak isteriz."

'SİSTEM YAŞ TARAMASI YAPIYOR'

Öğrenci Egemen Bozca, "Sistem arka koltukta oturan insanların yüzünü algılıyor ve buna göre bir yaş değerlendirmesi yapıyor. Yaş değerlendirmesi 0-12 yaş arasında ise çocuk olarak değerlendiriyor ve kapılar kilitleniyor. Şöyle bir ayrıntı vereyim; sadece çocuğa yakın olan sistem kilitleniyor. Yaş 12'den yüksek çıktıysa 2 sistem de devre dışı kalıyor" dedi.

SİSTEM YÜZ ALGILAMASIYLA ÇALIŞIYOR

Öğrenci Yüksel Yurtbahar da "Aracımızın içerisine bir kamera yerleştiriyoruz. Bu kamera arka tarafta oturan kişinin yüzünü algılıyor. Algıladığı yüzü de sistemimiz yapay zeka ile görüntü işlemini kullanarak yaş tahmininde bulunuyor. Biz de bu yaş tahminine göre kapıları kilitliyoruz veya açık hale getiriyoruz" diye konuştu.

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