Liseliler robot 'Güneş' ile şampiyonluk istiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriLiseliler robot 'Güneş' ile şampiyonluk istiyor
GeriTeknoloji Liseliler robot 'Güneş' ile şampiyonluk istiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 14.10.2019 - 07:21, Son Güncelleme:

Liseliler robot 'Güneş' ile şampiyonluk istiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Liseliler robot 'Güneş' ile şampiyonluk istiyor

TEKNOFEST İstanbul'da "Güneş" isimli robotlarıyla üçüncü olan Karaman Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, robotlarını geliştirerek gelecek yıl daha büyük başarılara imza atmayı hedefliyor.

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) "Hızlı Çizgi İzleyen" kategorisinde yarışan "Güneş" isimli robotlarıyla üçüncülüğü kazanan Karaman Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, robotlarını geliştirerek gelecek yıl yarışmada şampiyon olmak istiyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'a "Güneş" isimli robotlarıyla katılan öğrenciler Barış Özdemir ve Abdulsamet Bulduk, üçüncülük ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın elinden aldı.

Robotu öğretmenler İsmail Ay, Osman Yavuz ve Mehmet Aydın rehberliğinde hazırlayan öğrenciler, okulda kendi imkanlarıyla oluşturdukları pistte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri alan şefi İsmail Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, robot yarışmalarıyla 2015'te tanıştıklarını söyledi.

Yarışmalara ilk katıldıkları zaman 500 robot arasından 80'inci olduklarını belirten Ay, "Daha sonraki yıllarda bu derecelerimiz yükselmeye başladı. En son katıldığımız TEKNOFEST İstanbul'da üçüncü olduk." dedi.

Liseliler robot Güneş ile şampiyonluk istiyor

"Robotumuz 30 metrelik yolu 3-4 saniyede alıyor"

Robotun siyah zemin üzerinde beyaz çizgiyi takip ederek otonom şekilde bitiş noktasına ilerlediğini dile getiren Ay, şunları kaydetti:

"Robotumuz 30 metrelik yolu 3-4 saniyede aldığı için çok çok hızlı ilerliyor. Gündelik hayatta da çizgi izleyen araçlar mevcut. Fabrikalarda da otonom yük taşıyan araçların çizgi takip ederek istenilen noktaya ulaşması sağlanıyor. TEKNOFEST'te düzenlenen yarışamalardaki 'Hızlı Çizgi İzleyen' kategorisinde, robotun hızlı olması gerekiyor. Ayrıca yolda kendini tutabilerek çizgiyi takip edebilmesi gerekiyor. En hızlı olan robotlar yarışmanın ilk üçü arasına girebiliyor. Robotumuz, diğerlerine göre hızlı olduğu için ilk üçe girebildi."

Aracın donanım gibi yazılıma da ihtiyacı olduğunu anlatan Ay, "Yazılım öğrencilerimiz tarafından, öğretmenlerimizin destekleriyle yapılıyor. Bu araçlar için yazılım da çok önemli. Hedeflerimiz arasında yurt dışındaki uluslararası yarışmalara da katılmak var." diye konuştu.

"Daha iyi çalışıp seneye şampiyon olmayı hedefliyoruz"

Öğretmen Aydın ise TEKNOFEST'te alınan başarının kendilerini motive ettiğini belirtti.

"Güneş" ismini verdikleri robotu daha da hızlandırarak TEKNOFEST ve diğer yarışmalarda şampiyon olmak istediklerine işaret eden Aydın, "Öğrencilerimizle hazırladığımız bu robotla 4 yıldır çeşitli yarışmalarda dereceler aldık. En son aldığımız bu başarı da bizleri çok memnun etti. Daha çok çalışıp robotumuzu geliştirerek, bu kategoride birinci olmak istiyoruz." dedi.

Öğrencilerden Özdemir, TEKNOFEST'te 6 gün kaldıklarını ve çok mutlu olduklarını, bundan sonra birçok yarışmaya katılıp başarı elde etmek istediklerini vurguladı.

Öğrenci Bulduk da bu tür büyük çapta organizasyona ilk kez katıldıklarını, yarışmada derece almanın gurur verici olduğunu ifade etti.

Disney ile Hitachi Vantara arasında sürpriz işbirliğiHitachi Vantara ile Disney arasında sürpriz bir işbirliği açıklandı. Disney, Florida'da bulunan Walt Disney World Resort ile Kaliforniya'daki Disneyland özelinde artık sensörler aracılığıyla ziyaretçileri yakınen takip edecek, ziyaretçilerin etkileşimini analiz edip Disney'e sunacak. Böylece Disney, merkezinde bulunan makinelerin arızalanma durumunu gerçek zamanlı olarak takip edebilirken, ziyaretçilerin sevdikleri oyun makinelerinin sorunsuz bir şekilde hizmet vermesi sağlanacak.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?