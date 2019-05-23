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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
23.05.2019 - 16:08, Son Güncelleme:

Lise öğrencisinden el hareketiyle kontrol edilebilen bomba imha robotu

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Lise öğrencisinden el hareketiyle kontrol edilebilen bomba imha robotu

Amasya Gümüşhacıköy'de lise öğrencisi Burak Atagür'ün geliştirdiği, eldivene yerleştirilen kablosuz iletişim cihazı, cep telefonu ve ivme sensörleri sayesinde bağlantı kurulan robot, el hareketleriyle istenilen yöne hareket ettirilebiliyor.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde lise öğrencisi Burak Atagür, el hareketiyle kontrol edilebilen bomba imha robotu tasarladı.

Hasan Coci Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Burak Atagür, matematik öğretmeni Beyhan Gündüz danışmanlığında, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında, kodlama yaparak basit el hareketiyle kontrol edilebilen bomba imha robotu geliştirdi.

Eldivene yerleştirilen kablosuz iletişim cihazı, cep telefonu ve ivme sensörleri sayesinde bağlantı kurulan oyuncak araçtan yapılan robot, el hareketleriyle ileri, geri, sağa ve sola hareket ettirilebiliyor.

Mini bomba imha robotunun bazı parçalarını kendi imkanlarıyla üreten Atagür, destek sağlanması halinde robotunu geliştirmeyi planlıyor.

Lise öğrencisinden el hareketiyle kontrol edilebilen bomba imha robotu

"Destek bulabilirsem robota kamera ve sanal gerçeklik gözlüğü eklemeyi düşünüyorum"

Atagür, yaptığı açıklamada, şüpheli paketlerin ve zararlı maddelerin, operatörün taktığı eldivenle uzaktan el hareketi yardımıyla çalışan robot sayesinde etkisiz hale getirilebileceğini söyledi.

Operatörün taktığı eldivendeki sensörler sayesinde el hareketlerinin bire bir robota iletildiğini aktaran Atagür, "Robot, el hareketlerini uygulayarak istenilen şeye daha hızlı ve güvenli müdahaleyi sağlıyor. Destek bulabilirsem robota kamera ve sanal gerçeklik gözlüğü eklemeyi düşünüyorum. Bu sayede robotu kullanan operatör, ne kadar uzakta olursa olsun istediği yeri rahatlıkla görerek cisimlere daha iyi şekilde müdahale edebilir." diye konuştu.

Gündüz de öğrencisinin güzel bir proje geliştirdiğine işaret ederek "Bu tür projeler, fırsat verildiğinde öğrencilerin neler başarabileceğinin göstergesi. Biz de elimizden geldiğince öğrencimize destek vermeye çalışıyoruz." dedi.

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