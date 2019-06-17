Lise öğrencilerinin 3 haftada monte ettiği uçak ilk seferini yaptı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriLise öğrencilerinin 3 haftada monte ettiği uçak ilk seferini yaptı
GeriTeknoloji Lise öğrencilerinin 3 haftada monte ettiği uçak ilk seferini yaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
BBC Türkçe
17.06.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Lise öğrencilerinin 3 haftada monte ettiği uçak ilk seferini yaptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lise öğrencilerinin 3 haftada monte ettiği uçak ilk seferini yaptı

Güney Afrika'da lise öğrencilerinin 3 haftada monte ettiği uçak, ilk seferini başarıyla gerçekleştirdi.

6 haftada 12 bin kilometre kat ederek Mısır'a gitmesi planlanan Sling 4 tipi 4 kişilik uçak, ilk durağı komşu ülke Namibya'ya indi. Uçağı, öğrenciler kullanıyor.

Uçak, pilotluk sertifikasını geçen yıl alan 17 yaşındaki Megan Werner adlı öğrenci tarafından Afrika genelinde gençlerin girişimciliğe özendirilmesi amacıyla kurulan U Dream Global adlı vakfın projesi.

Proje kapsamında Güney Afrika merkezli Airplane Factory adlı şirketin ürettiği tek motorlu uçağın binlerce parçası, uçak mühendislerinin gözetiminde 20 öğrenci tarafından birleştirildi. Uçağın motor ve elektronik sistemleri mühendisler tarafından kuruldu.

Öğrenciler bin kişi arasından seçildi

Airplane Factory, amatörlerin kendilerinin monte ettiği uçaklar üretiyor. Normalde bu uçakların 3000 saatte monte edilebildiği belirtiliyor.

Bu öğrenciler, projeye tüm kıtadan başvuru yapan bin kadar kişi arasından seçildi.

Lise öğrencilerinin 3 haftada monte ettiği uçak ilk seferini yaptı

Babası da pilot olan Megan Werner, pilotluk sertifikası almanın okul bitirmeye eşdeğer olduğunu belirterek "Sınavlarıma hazırlanırken bunu başarmak kolay olmadı" dedi.

Uçağın gövde ve stabilizörlerinin montajında görev alan 15 yaşındaki Agnes Keamogetswe Seemela da "Uçağa baktıkça kendimle gurur duyuyorum. Yaptığımız şeye inanamıyorum. Uçak bebeğim gibi" diye konuştu.

Uçuşları için internet üzerinden yardım kampanyasıyla para toplayan öğrenciler, altı-buçuk saat havada kalabilen uçaklarıyla Zimbabve, Malavi, Tanzanya, Kenya, Etiyopya ve Eritrea üzerinden Kahire'ye gidecek.

Uçak dönüş yolculuğunda Uganda, Ruanda, Zambiya ve Botsvana'ya da uğrayacak.

Öğrencilere profesyonel pilotların kullandığı başka bir Sling 4 uçağı da eşlik ediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?