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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
21.10.2019 - 16:33, Son Güncelleme:

Lise öğrencilerinden "iş güvenliği" oyunu

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Lise öğrencilerinden "iş güvenliği" oyunu

İzmir'in Torbalı Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, çocuklara iş sağlığı ve güvenliği eğitimini öğretmeyi hedefleyen "İgucan" ismini verdikleri bilgisayar oyununu geliştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kurdukları "World Aid" şirketiyle iş dünyasına adım atan Torbalı Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Gülce Ceylan, Emin Tanrıverdi ve danışman öğretmenleri, projelerini tanıtmak için İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'yi makamında ziyaret etti. 

Oyunu tasarlayan öğrencilerden Gülce Ceylan, çıkış noktalarının iş güvenliğini küçük yaşlarda öğrencilere anlatmak olduğunu belirterek, "Biz kardeşlerimizin güvende olmaları için böyle bir oyun tasarladık. Biliyoruz ki iş sağlığı ve güvenliği önemli ve bu eğitimin küçük yaşlarda verilmesi gerekiyor." dedi.

Tasarlanan oyunun anaokulu öğrencilerinden itibaren tüm sınıflara hitap ettiğini aktaran Ceylan, heyecanlı olduklarını ifade etti.

Yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi, şunları kaydetti:

"21. yüzyılda, evlatlarımızın genlerinde var olan girişimcilik ruhunu beslemek ve onları bu konuda teşvik etmek, tercih değil bir zarurettir. Akademik anlamdaki çalışmalarımızın yanında çocuklarımıza girişimcilik ruhunu da aşılamalıyız. O nedenle bu tür çalışmaları çok önemsiyoruz. Ancak beni en çok mutlu eden lise öğrencilerimizin kendi kardeşlerinin güvenliğini düşünerek bu oyunu tasarlamış olmalarıdır. İşte bu birlik ve beraberlik duygusu ile aşamayacağımız engel olmadığını düşünüyorum. İzmir'deki çocuklarımızın öz güveni çok yüksek, hayalleri dünyayla yarışabilecek kapasitede. Bu tür çalışmalar, gençlerimizin dünyada söz sahibi olma yolunda emin adımlarla ilerlemelerine vesile olacaktır. Yeter ki çocuklarımıza izin verelim, yol gösterelim, onları başarabileceklerine inandıralım."

"Hayatında Güvenliğe Yer Ver" sloganıyla yola çıkılan projede, şirketin Ar-Ge birimi, iş sağlığı ve güvenliği kültürüne katkıda bulunmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "İgucan" karakterini oluşturdu.  İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü ile görüşülerek "Önce Güvenlik" adıyla hayata geçirilen projede okulun bilişim teknolojileri alanından da yardım alındı. 

İş sağlığı ve güvenliği temasıyla tasarlanan oyunda, "İgucan" karakterinin oyun yönergesi doğrultusunda bölüm sonuna ulaştırılması hedefleniyor.

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