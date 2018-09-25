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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
25.09.2018 - 11:57, Son Güncelleme:

Lise öğrencileri yapay zekada TEKNOFEST'e damga vurdu

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Lise öğrencileri yapay zekada TEKNOFEST'e damga vurdu

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında gerçekleştirilen ve liseden doktoraya farklı seviyedeki öğrenci gruplarının katıldığı Yapay Zeka Yarışması'na, yaşları 14 ila 17 arasında değişen lise öğrencilerinin bulunduğu Artificial Life grubu damga vurdu.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST İstanbul kapsamında, 4 gün boyunca birbirinden farklı kategorilerde çok sayıda teknoloji yarışması düzenlendi.

Festival kapsamında gerçekleştirilen TEKNOFEST Yapay Zeka (AI) Yarışması ise organizasyonun en çok ilgi gören etkinlikleri arasında yer aldı.

Bugünün en önemli teknolojilerinden olan yapay zeka alanına ilgiyi artırmak ve katılımcıları hızla yükselen bu alanda yetkinlik kazanmaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen yarışma kapsamında, katılımcıların paylaşımlarıyla Türkçe için eşsiz bir eğitim veri seti oluşturulması hedeflendi. 

Büyük ilgi gören yarışma, doğal dil işleme alanında yapıldı. Bilgisayarların, okuduğunu anlama tarzında verilen bir metne ait sorulara yapay zeka algoritmaları ile tıpkı bir insan gibi cevap verebilmesi istendi.

TEKNOFEST temasına uygun bir şekilde metinler ve sorular, Türk-İslam bilim tarihi alanından seçildi. Yarışmacılar, algoritmalarını eğitecekleri metinleri hep beraber etiketledi ve yaklaşık 10 binden fazla soru-cevap oluşturdu.

Finalde yarışma kurulunun etiketlediği 250 soru, yarışmacıların bilgisayar programları tarafından yanıtlandı ve nihai sıralama oluştu.

"Öğrencilerin yapay zekaya gösterdiği ilgi bizi çok mutlu etti"

TEKNOFEST İstanbul Yapay Zeka (AI) Yarışması Danışma Kurulu Üyesi ve merkezi Boston'da bulunan Crimson Hexagon şirketinin baş veribilimcisi Aykut Fırat, yarışma ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun Türkiye için çok önemli olduğunu ifade etti. 

Yarışmaya lise düzeyinden doktora seviyesine kadar 92 farklı takımın katıldığını, finale ise 6 takımın kalabildiğini bildiren Fırat, "Yarışmaya muazzam bir ilgi vardı. Türk öğrencilerin yapay zekaya gösterdiği ilgi bizi çok mutlu etti. Bizi en az o kadar mutlu eden diğer hadise ise liseden doktora seviyesine kadar 92 ayrı takımın katıldığı yarışmayı, yaşları 14, 15, 16 ve 17 olarak değişen 4 kişilik liseli bir grubun kazanmasıydı." dedi.

Yarışmanın birincisi olan Artificial Life grubunda, Pertevniyal Lisesi'nden Ahmed Selim Üzüm, Üsküdar Amerikan Lisesi'nden Yiğit Alp Elmas, Avcılar Kozmos Yazılım Anadolu Lisesi'nden Mehmet Ali Peker ve Maltepe Şehit İlhan Varank Fen Lisesi'nden Ayça Bilgesu Güner'in yer aldığını aktaran Fırat, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST ile ana amacımız, genç çocuklarımızı teknolojiye yönlendirmek ve büyük düşünmeye teşvik etmekti. Yapay Zeka Yarışması'nda şu an için sembolik de olsa amacın hasıl olduğunu söyleyebiliriz. Pırıl pırıl gençlerden oluşan bir grup yarışmamızı birincilikle bitirdi. Bu çocuklar şimdiden bir teknoloji şirketi dahi kurmuşlar. Onlardan beklentimiz, öz güvenlerini daha da artırarak ilerlemeleri ve dünya çapında teknoloji liderleri olmaları. Umarız, TEKNOFEST ile bu ilk kıvılcım çakılmış, ilk tohumlar serpilmiştir."

Yarışmanın diğer kazananları

Yarışmada, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden Oğuzhan Öztürk, Onur Keklik ve Ali Verep'ten oluşan İztech grubu ikinci, açık öğretim öğrencisi Furkan Mehmet Ün ve Bakırköy Gürlek-Nakipoğlu Anadolu Lisesi'nden Bilge Kağan Haksöyliyen'in oluşturduğu Kalplerin Hayalet Hırsızları grubu da üçüncü oldu.

Öte yandan, yarışmanın danışma kurulunda İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. İbrahim Özkol, Koç Üniversitesi'nden Doç. Dr. Metin Sezgin, TÜBİTAK'tan Fatih Kahraman, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Burcu Erkmen, Milli Savunma Üniversitesi'nden Dr. Recep Benzer, İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ'den (İSBAK) Selcen Işık ve Baykar'dan Tolga Büyükyazı yer aldı.

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