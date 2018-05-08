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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
08.05.2018 - 17:23, Son Güncelleme:

Lise öğrencileri hibrit otomobil üretti

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Lise öğrencileri hibrit otomobil üretti

Trabzon Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi motor bölümü öğrencileri, yerli imkanlarla "Hibro" adı verilen hibrit otomobil üretti.

Okulda Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen 1. Motorlu Araçlar Bahar Şenliği ve Mesleki Tanıtım Fuarı düzenlendi.

Fuarın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bünyamin Akyüz, otomobil sektörü temsilcilerine teşekkür ederek, "Trabzon'da tek olan bu okulumuzun ana eleman karşılaması noktasında sektörde öncü olacaklarını düşünüyorum." dedi.

Motorlu Araçlar Bölümü Alan Şefi Kahraman Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin yerli otomobil yapma isteği üzerine, hibrit araç konusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yılmaz, yaklaşık 5 ay önce aracın yapımına başladıklarını belirterek "Teknik lise olmamızın avantajıyla aracın birçok parçasını elde imal ettik. Aracımız, 3 kademeli şarj sağlıyor. Hem güneş enerjisi, akü ve elektrikle şarj yapılabiliyor. Hız sınırı ortalama 80 kilometre, bu hızla 200 kilometre menzil yapabiliyor." diye konuştu.

Lise öğrencileri hibrit otomobil üretti

Okula teknik ve ekonomik anlamda sponsor desteği beklediklerini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Projemiz geliştirilmeye uygun bir otomobil, daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum. Motor bölümünden 11 öğrencilerimizle birlikte bu projede gece gündüz demeden çalıştık. Aracımızın özellikleri katılımcılar tarafından daha net görülmesi amacıyla etrafını kapatmadık. Tamamen ekonominin ve sektörün gelişmesine yönelik bir çalışma yaptık."

Okulun motor bölümü öğrencilerinden Eren Tosun da hurda bir aracın çalışan malzemelerini kullanarak hibrit otomobili yaptıklarını söyledi.

Tosun, araç çalıştığında çok duygulandığını ifade ederek "Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. İmkanlar doğrultusunda boyasını, şasesini yaptık. Ayrıca vites kolunu da tahtadan yaptık. Yaklaşık 10 bin harcadık." dedi.

Halk oyunları gösterilerinin de sunulduğu fuarda, öğrenciler araçları daha yakından tanıma fırsatı buldu.

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