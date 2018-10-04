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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
04.10.2018 - 13:56, Son Güncelleme:

Lise öğrencileri güneş enerjisiyle çalışan otomobil yaptı

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Lise öğrencileri güneş enerjisiyle çalışan otomobil yaptı

Çorum'da lise öğrencileri tarafından saatte 30 kilometre hıza ulaşan ve güneş enerjisiyle çalışan araç geliştirildi.

Bilim ve Sanat Merkezindeki (BİLSEM) 20 öğrenci ve 5 öğretmen tarafından hazırlanan proje kapsamında, 3 ay önce "e-moBİLSEM" adı verilen güneş enerjisiyle çalışan otomobil yapılmaya başlandı.

Hurda olarak satın alınan küçük bir otomobil ve parçaları, öğrencilerce güneş enerji panelleri de eklenerek yeniden dizayn edildi.

Yaklaşık 7 bin liraya mal olan araç, saatte 30 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bataryası dolduğunda 70 kilometre yol katedebilen aracı diğer güneş enerjili otomobillerden farklı kılan özelliği ise güneşten aldığı enerjiyi aynı anda kullanabilmesi.

Kentte bu yıl ilk kez düzenlenen TÜBİTAK-4007 Bilim Şenliği'nde görücüye çıkan otomobil, öğrenci ve vatandaşların ilgisini çekti.

Kent meydanındaki şenlik alanında sergilenen aracı inceleyen vatandaşlar, deneme sürüşü gerçekleştirdi.

BİLSEM Müdürü Sadık Efe, gazetecilere yaptığı açıklamada, hurda olarak alınan aracın güneş enerji panelleri, aküsü, tekerlekleri ve diğer parçalarının öğrencilerce monte edildiğini anlattı.

Aracın ilk deneme sürüşünü şehir içi trafiğinde gerçekleştirdiklerini ve 15-20 kilometre yol kat ettiklerini belirten Efe, "Güneş enerjisi olduğu sürece temiz enerjiyle hareket edebiliyor. Bu başlangıç, projeyi geliştirmeyi hedefliyoruz. Tamamen öğrencilerimizi geliştirmeyi, ufkunu açmayı istiyoruz." dedi.

BİLSEM Müdür Yardımcısı Hüseyin Pekkuz ise projeyi öğrencilere güneş enerji panellerinin araçlarla bağlantılarını göstermek amacıyla geliştirdiklerini dile getirerek, "Amacımız hız yapması, rekorlar elde etmesi değil, sadece araç yapımında elektronik bağlantılarını canlı olarak göstermekti. Güneşten gelen enerjiyi nasıl mekanik enerjiye çevirebiliriz, onu göstermek istedik." ifadesini kullandı.

Pekkuz, aracın depoladığı enerjiyle hareket edebilmesinin yanı sıra hareket ederken güneşten aldığı enerjiyle hareketini sağlayabildiğini kaydetti.

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