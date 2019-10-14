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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Haber Giriş: 14.10.2019 - 08:35, Son Güncelleme:

LinkPlus, Splunk veri platformunu ve çözüm teknolojilerini masaya yatırdı

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LinkPlus, Splunk veri platformunu ve çözüm teknolojilerini masaya yatırdı

Dünyanın önde gelen birçok teknoloji üreticisinin distribütörlüğünü yürüten LinkPlus, Splunk veri platformunu ve bu platform üzerine konumlandırılmış çözüm ve teknolojilerini müşterilerine daha yakından tanıtmak amacıyla Splunk Discovery Day düzenledi.

LinkPlus Genel Müdürü Cem Borhan, Splunk Discovery Day’in açılışında yaptığı konuşmada, hızla değişen dünyada iş yapış şekillerinin de değişmeye başladığına dikkat çekerek, “Birçok kurumun halihazırda işlediği veya işlemediği veri boyutu dramatik bir şekilde büyüyor. Nesnelerin İnterneti, Endüstri 4.0, Yapay Zeka, Robot teknolojileri alanlarındaki gelişmeler artarak devam edecek ve hayatımızın içine daha fazla girecek. LinkPlus olarak, katma değerli distribütörlük yapıyoruz. Farklı markaları Türkiye’ye getirip burada yaygınlaştırarak bir kanal ağı kurmak ve bunları büyütmek, temel hedefimizdir. Distribütör olarak iş ortaklarının oluşturduğu ekosistemi geliştiren, toparlayan, sinerji oluşturacak ortamları yaratan bir kimliğimiz var. Bu kimliğin bir yansıması olan Splunk Discovery Day’de müşterilerimize, ellerindeki verileri kurumları için nasıl daha faydalı hale getirip, günümüz teknolojilerine uydurabileceklerini göstermeyi hedefledik. Kurumların yarın için ihtiyaç duyduğu çevikliği, vizyonu ve performansı anlatırken yeni yaklaşımlar hakkında da bilgi paylaşma fırsatı yakaladık” dedi.

Splunk Discovery Day etkinliğini geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Borhan, bu yıl yaklaşık 200 katılımcının etkinliğe ilgi gösterdiğini belirterek, katılan herkese teşekkür etti.

LinkPlus tarafından Splunk veri platformunu ve bu platform üzerine konumlandırılmış çözüm ve teknolojileri tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinliğe; Destel Bilişim Çözümleri, Netsmart, SoftwareONE, Soitron Siber Güvenlik Sistemleri ve Seynur Bilgi Teknolojileri GOLD sponsor; Konsalt Proje Yönetim ve İnşaat ile Platin Bilişim Teknoloileri SILVER sponsor olarak destek verdi.

Etkinlikte Splunk EMEA Gelişmekte Olan Pazarlar Bölgesi Başkan Yardımcısı Nordine Aamchoune ve Splunk Batı Avrupa Bölgesi Satış Direktörü Amit Stark, şirketlerin daha üretken, karlı, rekabetçi ve güvenli olmasını sağlayan Splunk platformu hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Sektör ya da ölçekten bağımsız olarak, veri üreten bütün işletmelerin kullanabileceği bir çözüm olan Splunk’ın şirketlere kattığı katma değeri ise Garanti BBVA IT Güvenlik Müdürü Çağlayan Kılıç ve İstanbul Havalimanı / IGA IT Altyapı ve Güvenlik Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Bayarçelik anlattı. Yaklaşık 200 profesyonelin katıldığı etkinlikte ayrıca IT operasyon analitiği ve güvenlik sunumları gerçekleştirildi.

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