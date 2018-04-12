LinkedIn'e de GIF desteği geldi!
Snapchat ve Instagram gibi popüler sosyal medya hesaplarının da GIF özelliğini sunmaya başlamasından sonra LinkedIn Messenger'da da GIF özelliği aktif oldu.
Geçtiğimiz günlerde LinkedIn Messenger için GIF desteği üzerine çalıştıklarını belirten GIF platformlarından Tenor'un bu açıklamasından sonra LinkedIn'e GIF desteği geldi. Bu özelliğe kullanıcılar, zaman içinde ulaşabilecek. Ek bilgi olarak, Tenor, geçtiğimiz günlerde Google tarafından satın alınmıştı.
Şu anda uygulamaya gelen bu yeni özellikten kullanıcıların neredeyse %50'si yararlanabiliyor. GIF özelliğinin LinkedIn Messenger'a gelmesinin altındaki sebep ise eski meslektaşlar ve diğer mezunlar arasında samimiyeti sağlamak. Kendinizde yeni GIF ikonunu görmezseniz endişelenmeyin. Çünkü, GIF özelliği tam olarak tüm kullanıcılara sunulmuş değil.
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