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    LinkedIn'de büyük değişiklik

    Hürriyet Haber
    22.03.2018 - 11:03 | Son Güncelleme:

    Geçtiğimiz yılın Ekim ayından bu yana video tarafında filtreler özelliği üzerine çalışan LinkedIn, sonunda bu özelliği hem Android hem de iOS platformları için sundu.

    Facebook, Instagram ve Snapchat'ten sonra LinkedIn de artık, video filtreleri özelliği sunuyor. Acaba, LinkedIn'i diğer sosya medya platformlarından ayıran şey ne? LinkedIn'in yeni özelliğinden kullanıcıların GIF ekleme, yüz filtreleri ve komik çıkartmalar beklememesi gerekiyor. Zira LinkedIn, Facebook, Instagram ve Snapchat gibi bir eğlence platformu değil. Bu nedenle şirket, bazı çıkartmalar üzerine odaklanmış. 

    Topluluk ve Etkinlikler ve Mevcut Durum olmak üzere iki farklı şekilde video filtrelerini kategori haline getiren şirket, Topluluk ve Etkinlikler ile kullanıcıların, etkinliklere özel çıkartmalar hazırlamasını sağlayacak. Mevcut Durum ile de kullanıcılar, On The Air, Side Hustle ve Work High Five olmak üzere üç farklı çıkartma kullanabilecek. Ayrıca, metinlerin üzerine farklı stillerde yazılar da eklenebiliyor. 

    LinkedInde büyük değişiklik

    Peki, LinkedIn video filtreleri nasıl kullanılacak?

    - Öncelikle uygulamanızı güncelleyin. Android işletim sistemine sahipseniz Google Play Store'dan, iOS işletim sistemine sahipseniz de Apple Store'dan bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. 

    - Güncellenen uygulamayı açın ve paylaş bölümünden de video ikonuna dokunun. 

    - İsterseniz bir video çekin, isterseniz de hali hazırda bulunan bir videoyu yükleyin. 

    - Sağ üst tarafta bulunan ikonlara tıklayarak istediğiniz filtreyi veya metni ekleyin. 

    İşlem bu kadar. 

     

     

    Etiketler: LinkedIn , video , filtre , özelliği
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