Lineage 2: Revolution’a mayısta dev güncelleme geliyor

Dünya çapında en hızlı büyüyen mobil oyun şirketi Netmarble Corporation, popüler MMORPG oyunu Lineage 2: Revolution için mayın ayında büyük bir güncelleme yayınlayacağını açıkladı. Güncelleme, yeni bir Kale Kuşatma Modu, yeni zindanlar, maksimum seviye genişletme, yeni bölge 'Oren', yeni Derece-UR ekipman ve daha pek çok heyecan verici içerikler ekleyecek. Ayrıca Kuzey Amerika ve Avrupa sunucuları yanında, önümüzdeki ay Latin Amerika'da da yeni sunucular devreye girecek.

Ön kayıtlar açıldı

Bugünden itibaren oyuncular, yeni ve mevcut oyuncuların kullanıcı adlarını rezerve etmelerini ve ön kayıt yapan toplam oyuncu sayısına göre ödül kazanmalarını sağlayacak yeni sunucular için ön kayıt yaptırabilecek (http://l2.netmarble.com). Çıkış ülkesi Güney Kore, Japonya ve 11 Asya ülkesinde büyük başarı elde ettikten sonra altı aydan daha kısa süre önce küresel olarak yayınlanan Lineage 2: Revolution, 25 milyon toplam kayıtlı kullanıcıya ulaştı ve dünya çapında 5 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip oldu ve bu da onu şimdiye kadarki en başarılı mobil MMORPG oyunlarından biri haline getirdi.

Avrupa ve Amerika’ya yeni sunucular

Lineage 2: Revolution'da daha da fazla oyuncuyu desteklemek için Amerika ve Avrupa bölgelerine yeni sunucular eklenirken, diğer sunucuların birleştirilmesi de daha sorunsuz bir işbirliği deneyimi sağlayacak ve daha dinamik ve rekabetçi Kale Kuşatma ve Klan içeriği sağlayacak. Birleştirilen sunuculardaki Karakter, Para Birimi, Klanlar ve Arkadaş bilgileri mümkün olduğunca korunacaktır.

Yeni sunucularda hesaplar açan Lineage 2: Revolution oyuncuları, etkinlikler ve ödüller ile karşılanacak ve devam eden haftalık ve aylık giriş etkinlikleri için daha fazla ödül sunulacak. Kuzey Amerika, Avrupa, Okyanusya ve Orta Doğu'dan gelen oyuncular ve Latin Amerika'dan yeni bir oyuncuyla bir kullanıcı adı ön kaydını yaptıran ve rezerve eden oyuncular, sınırlı sürüm “İlk Öncü,” unvanı ile ödüllendirilecek. Ayrıca, oyuncular ulaşılan toplam ön kayıtlı kullanıcıların sayısına bağlı olarak kilidi açılabilen katmanlı ödüller için çalışabilirler. Oyun yayınlandığında, ön kayıt yaptıran kullanıcılar, ek TP Artışı ve Seviye Yükseltme Ödülleri de alacak.