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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
29.08.2019 - 08:19, Son Güncelleme:

Lineage 2: Revolution’a güçlü Kamael Irkı katılıyor

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Lineage 2: Revolution’a güçlü Kamael Irkı katılıyor

Netmarble, bugün, rol yapma oyunu (MMORPG) Lineage 2: Revolution oyununa yeni "Kamael" ırkının katıldığını ve Çift Sınıf sisteminin eklendiğini açıkladı. Ayrıca oyun için yeni sunucular eklendi ve güncellemeyi kutlamak için çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Güncellemeyle birlikte oyuncular, ana görevleri yaparak ve etkinliklere katılarak türünün en yüksek derecesine sahip UR Ekipmanlardan tam üç set alabilecek. Daha önce yeni güncelleme için ön kayıt yaptıran oyuncular, bir +30 Güçlendirme Parşömeni alacak. 

Kamael ırkı oyundaki 6’ncı ırk oldu 

Merhametsiz ve güçlü Kamael ırkı, geçtiğimiz yıl ekim ayında eklenen Ork ırkından sonra, oyunun altıncı ırkı olacak. Tanrılara baş kaldırmak için Devler tarafından yetiştirilen bu ırk oldukça güçlü ama bir o kadar da acımasız ve savaşta kullanmak için düşmanlarının ruhlarını kullanabiliyor.

Oyuncular, yeni bir Kamael karakter açtıklarında, yeni eklenen "Ruh Adası" bölgesinde oyuna başlayacaklar ve karakterleri için üç sınıftan birini seçip, sınıflarına has özel silahları alabilecekler. Bu üç sınıf, Cani / Lanetleyici (Savaşçı), Arbalist / Hileci (Casus) ve Ruh Kıran / Ruh Tazısı (Mistik). 

Lineage 2: Revolution’un "Çift Sınıf" sistemi de Aden'in Kahramanlarının kullanımına sunuldu. Oyuncular, bu sistem sayesinde mevcut karakterleriyle, seviye ve eşyaları da dahil olmak üzere, aynı karakter gücüne sahip başka bir sınıfla oynayabilecek. 

Lineage 2: Revolution’a güçlü Kamael Irkı katılıyor

Lineage 2: Revolution'a gelen diğer yenilikler ise şöyle: 

Yeni Sunucular - 29 Ağustos 2019 tarihinden itibaren batı bölgesinde, Lineage 2: Revolution için Gunter ve Lancer sunucuları eklenecek (kesin saati oyunculara resmi oyun forumu üzerinden bildirilecek). Bu sunucularda yeni karakter açan oyuncular, Adena, Kırmızı Elmas ve yedi gün boyunca üç tür günlük avantaj kazanacak.

Oyuncuların seviyelerini yükseltmesi 3 kat hızlanmakla kalmadı, aynı zamanda oyundaki ilerleme de daha kolay hale getirildi.

Etkinlikler – Kamael ırkının gelişini kutlamak için eğlenceli etkinlikler düzenlenecek. Bunlardan bazıları şöyle:

Kamael'e Hoş Geldin - Kamael ırkının gelişini kutlamak için Pan'LA BİR ENTeresan Etkinlik geri geldi.

Çift Sınıf Giriş Etkinliği – Ödül kazanmak için 14 gün boyunca Lineage 2: Revolution'a giriş yapmanız yeterli. Ödüller arasında Motomini Bineği de var.

İndirim Etkinliği – Yeni sunuculardaki oyuncular için Ekipman Seviye Yükseltme ve Geliştirme masrafları indirimli olacak.

Şanslı Sandık Etkinliği – Birincilik ödülünü alma şansı için Şanslı Bilet topladıktan sonra şansınızı deneyebilirsiniz.

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