Lineage 2: Revolution’a 'Esas Zanaat' güncellemesi geliyor
Netmarble popüler çok oyunculu online role-play oyunu (MMORPG) Lineage 2: Revolution için Aden dünyasına yeni zanaatlar getiren güncellemesini duyurdu. Oyuncuların Cadılar Bayramı boyunca faydalanabileceği yeni etkinlikler ve eklentiler de yine bu güncellemenin bir parçası.
Bugün itibariyle oyuncular beş yeni Esas Zanaat ile üretim yapabilecek ve eşyalarını geliştirebilecek - Simya, Demircilik, Cevhercilik, Tılsımlama ve Pişirme. Üretim malzemeleri oyuncuların maden yapabildiği, toplayabildiği ve avlanabildiği yeni eklenen ‘Hasat Zindanı’ içerisinde bulunabilir.
Güncellemedeki diğer Lineage 2: Revolution içerikleri:
Cadılar Bayramı Etkinlikleri
Kafatası Balon Etkinliği ile oyuncular Magnadin'de beliren kurukafa balonlarını patlatarak ödüller kazanabilir.
Yeni Cadılar Bayramı temalı Hasat Zindanı, Dehşet Botanik Zindanı
Cadılar Bayramı temalı Komabor Büyük Baş Düşmanı – Dehşet Komabor
Yenilenen Ruh Kristali sistemi ile Ruh Kristali geliştirmek daha kolay
Yeni Tiat’ın Sunağı Klan Zindanında klan üyeleri Baş Düşmanı yenerek ödüller kazanabilir.
Beş yeni Agathion eklendi.
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