MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriLineage 2: Revolution’a efsane oyun ‘Ni no Kuni’ temalı içerikler geliyor
GeriTeknoloji Lineage 2: Revolution’a efsane oyun ‘Ni no Kuni’ temalı içerikler geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 22.01.2020 - 12:06,Son Güncelleme:/

Lineage 2: Revolution’a efsane oyun ‘Ni no Kuni’ temalı içerikler geliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lineage 2: Revolution’a efsane oyun ‘Ni no Kuni’ temalı içerikler geliyor
Fotoğraf: Alamy

Lineage 2: Revolution’a yeni güncelleme ile birlikte ‘Ni no Kuni’ temalı karakterler, kostümler, Agathionlar, binekler, Ruh Kristali ve pek çok yenilik ekleniyor. Ayrıca ‘Kırmızı Elmas İade Etkinliği’ ile oyunculara 100 bine kadar kırmızı elması geri alma hakkı verilecek.

Yayınlanan yeni güncelleme ile oyuna yeni karakterler ve çeşitli oyun içerikleri ekleniyor. Bu güncellemeye özel oyuncuların kullandığı kırmızı elmas miktarına göre 100 bine kadar kırmızı elmas iadesi yapılacağı ‘Kırmızı Elmas Etkinliği’de başlatılıyor.

Lineage 2: Revolution yeni güncellemesinin içerikleri:

• 'Ni no Kuni' temalı yeni karakterler.
• 'Ni no Kuni' temalı Karakter Kostümleri, Agathionlar, Binekler, Ruh Kristali 

Etkinlikler:
Kırmızı Elmas İade Etkinliği ile kullanıcının kullandığı Kırmızı Elmas miktarına göre 100 bine kadar Kırmızı Elmas iadesi yapılacak,
Ni no Kuni temalı Zaman Yarığı etkinliği ile çeşitli ödüller verilecek,
10 milyon Adena, 3 bin Kırmızı Elmas ve 3 tür günlük güçlendirme önerilen sunucuda yeni oyuna başlayan oyuncuları bekliyor.

Oppo Reno 2Z incelemesi
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle