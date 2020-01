Lineage 2: Revolution’a efsane oyun ‘Ni no Kuni’ temalı içerikler geliyor

Fotoğraf: Alamy

Yayınlanan yeni güncelleme ile oyuna yeni karakterler ve çeşitli oyun içerikleri ekleniyor. Bu güncellemeye özel oyuncuların kullandığı kırmızı elmas miktarına göre 100 bine kadar kırmızı elmas iadesi yapılacağı ‘Kırmızı Elmas Etkinliği’de başlatılıyor.



Lineage 2: Revolution yeni güncellemesinin içerikleri:



• 'Ni no Kuni' temalı yeni karakterler.

• 'Ni no Kuni' temalı Karakter Kostümleri, Agathionlar, Binekler, Ruh Kristali



Etkinlikler:

Kırmızı Elmas İade Etkinliği ile kullanıcının kullandığı Kırmızı Elmas miktarına göre 100 bine kadar Kırmızı Elmas iadesi yapılacak,

Ni no Kuni temalı Zaman Yarığı etkinliği ile çeşitli ödüller verilecek,

10 milyon Adena, 3 bin Kırmızı Elmas ve 3 tür günlük güçlendirme önerilen sunucuda yeni oyuna başlayan oyuncuları bekliyor.