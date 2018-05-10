Lineage 2: Revolution’a 200 oyunculu Kale Kuşatması Modu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
10.05.2018 - 10:20, Son Güncelleme:

Lineage 2: Revolution’a 200 oyunculu Kale Kuşatması Modu

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Lineage2: Revolution oyununa yeni sunucuların açılmasıyla birlikte 200 oyunculu Kale Kuşatması Modu, zindanlar, seviyeler, bölgeler ve Yeni Ekipman Seviyesi eklendi.

Netmarble Corporation, popüler MMORPG oyunu Lineage 2: Revolution için büyük bir güncelleme yayınladı. Kale Kuşatması adlı yeni 200 oyunculu PvP modu, devasa gerçek zamanlı savaşlarda rakip takımın kalesini fethetmeye çalışmak veya diğer klanlara karşı kendi kalelerini savunmak için oyuncuların birbirlerine karşı takımlar oluşturmasına imkan veriyor.

Toplamda dört klan (1 Savunan, 3 Saldıran), rakibin Kutsal Kristal’ini ele geçirerek bir Kale’yi fethetmek için savaşabilecek. Yeni güncellemeyi kutlamak amacıyla başlatılan Kale Kuşatması Festivali’nde tüm karakterler için TP artışı şeklinde ödüller sunuluyor. Kale Kuşatması sezon öncesi ile ilgili katılma koşullarını ve sezon programını içeren daha fazla ayrıntı, resmi topluluk internet sitesinde bulunabilir.

Dev güncellemeyle birlikte, Oren Toprakları, birçok zindana eklenen yeni zorluk seviyeleri, yeni UR Derece ekipman ve 180’den 260’a çıkan maksimum seviye artışı dahil olmak üzere oyuna pek çok heyecan verici içerik de ekleniyor.

Oyunculara 30 Mayıs’a kadar artırılmış ödüllere sahip olma şansı veriliyor. 14 gün boyunca giriş yapmayıp geri dönen kullanıcılar için SR ekipmanı, Feldheim’in Harabe Araştırması, yeni sunuculara özel Aymel’in Okulu etkinliği, Birleştirici Klan ve daha fazlasını içeren birçok yeni oyun içi etkinlikle kutlamanın tadı katlanarak artacak.

Ayrıca, Lineage 2: Revolution içinde daha fazla oyuncuyu desteklemek için Amerika ve Avrupa bölgelerinde yeni sunucular açılırken, diğer sunucuların birleştirilmesi daha sorunsuz işbirliği deneyimi ile birlikte, daha dinamik ve rekabetçi Kale Kuşatması ve Klan içeriği sağlayacak.

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