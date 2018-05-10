Lineage 2: Revolution’a 200 oyunculu Kale Kuşatması Modu
Lineage2: Revolution oyununa yeni sunucuların açılmasıyla birlikte 200 oyunculu Kale Kuşatması Modu, zindanlar, seviyeler, bölgeler ve Yeni Ekipman Seviyesi eklendi.
Netmarble Corporation, popüler MMORPG oyunu Lineage 2: Revolution için büyük bir güncelleme yayınladı. Kale Kuşatması adlı yeni 200 oyunculu PvP modu, devasa gerçek zamanlı savaşlarda rakip takımın kalesini fethetmeye çalışmak veya diğer klanlara karşı kendi kalelerini savunmak için oyuncuların birbirlerine karşı takımlar oluşturmasına imkan veriyor.
Toplamda dört klan (1 Savunan, 3 Saldıran), rakibin Kutsal Kristal’ini ele geçirerek bir Kale’yi fethetmek için savaşabilecek. Yeni güncellemeyi kutlamak amacıyla başlatılan Kale Kuşatması Festivali’nde tüm karakterler için TP artışı şeklinde ödüller sunuluyor. Kale Kuşatması sezon öncesi ile ilgili katılma koşullarını ve sezon programını içeren daha fazla ayrıntı, resmi topluluk internet sitesinde bulunabilir.
Dev güncellemeyle birlikte, Oren Toprakları, birçok zindana eklenen yeni zorluk seviyeleri, yeni UR Derece ekipman ve 180’den 260’a çıkan maksimum seviye artışı dahil olmak üzere oyuna pek çok heyecan verici içerik de ekleniyor.
Oyunculara 30 Mayıs’a kadar artırılmış ödüllere sahip olma şansı veriliyor. 14 gün boyunca giriş yapmayıp geri dönen kullanıcılar için SR ekipmanı, Feldheim’in Harabe Araştırması, yeni sunuculara özel Aymel’in Okulu etkinliği, Birleştirici Klan ve daha fazlasını içeren birçok yeni oyun içi etkinlikle kutlamanın tadı katlanarak artacak.
Ayrıca, Lineage 2: Revolution içinde daha fazla oyuncuyu desteklemek için Amerika ve Avrupa bölgelerinde yeni sunucular açılırken, diğer sunucuların birleştirilmesi daha sorunsuz işbirliği deneyimi ile birlikte, daha dinamik ve rekabetçi Kale Kuşatması ve Klan içeriği sağlayacak.
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