Lineage 2 Revolution oyununda yeni etkinlik

Lineage:2 Revolution'un, Klasik Alice Harikalar Diyarı romanından esinlenilen, Harikalar Diyarında Savaş güncellemesi ile oyuncuların Seviye 10'dan itibaren girebildikleri, garip hayvanlar, kart askerler ve son baş düşman olarak Sırıtan Kedi'yle karşılaşabilecekleri yeni ve özel bir Zaman Yarığı olan, Alice'nin Rüyası oyuna eklendi. Ayrıca, Seviye 35'ten itibaren uzman oyuncuların girip, Kart yüzbaşıları ve askerlerini, ödül için yenebileceği tamamen yeni bir Adena Zindanı olan Kraliçe'nin Hazine Sandığı da oyuncularla buluşacak.

Lineage 2 Revolution’un Harikalar Diyarında Savaş etkinliği şunları içeriyor:

Alice Harikalar Diyarında Temalı Eşyalar - Bu güncellemede, oyuncuların toplaması ve tadını çıkarması için bir sürü Alice temalı eşya geliyor. Bunların arasında yeni kostümler, tamamen yeni bir Binek ve Agathion ile oyuncuların sınırlı bir süreliğine bütün etkinlik kostümlerini denemesine izin veren 3B Harikalar Diyarı Gardırop Biletleri de var.

Pelerin ve Kostüm Alt Değerleri - Bugünden itibaren, pelerin ve kostüm değerleri, "Koleksiyon Bonusu" ve "kullanım etkisi" kategorilerine ayrılacak. "Koleksiyon Bonusu" olan eşyalar oyuncunun ne kullandığına bakmadan bonuslarını verirken, "Kullanım Etkisi" olan eşyalar, yalnızca oyuncular tarafından kullanıldıklarında etkinleşecek. Bütün Harikalar Diyarında Savaş kostümleri toplandığında, oyuncular bu eşyalardan 30.000 SG kazanabilecek.

Etkinlik Saha Canavarları ve Büyük Baş Düşmanlar - Bu ayın ilerleyen günlerinde, Alice Harikalar Diyarında tavşanlarından esinlenilen canavarlar oyunda belirmeye başlarken, ayın diğer yarısında yeni bir Etkinlik Büyük Baş Düşmanı olan Elnagandr oyuna gelecek. Bu canavarlar yenildiklerinde özel eşyalar düşürecek.



Lineage 2: Revolution, üst düzey görselleri, devasa bir açık dünyası, büyük PvP içerikleri mobil cihazlara getiren, çığır açan bir MMORPG oyunu. Unreal Engine üzerinden çalışan oyun, göz alıcı görsellere ve 200'e kadar oyuncunun tek bir ekranda gerçek zamanlı olarak savaşabildikleri büyük çaplı bir açık dünya savaşına sahip ve avucunuzun içinde dünyanın dört bir yanındaki milyonlarla aynı anda oynanabilen, muhteşem görünen, harika özelliklere sahip olan ve istikrarlı bir MMORPG oyunu.