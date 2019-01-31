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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
31.01.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

Lineage 2: Revolution için yeni güncelleme yayınlanıyor

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Lineage 2: Revolution için yeni güncelleme yayınlanıyor

Netmarble, popüler mobil MMORPG oyunu Lineage 2: Revolution için 30 Ocak 2018 tarihinde Ejdersoyu temalı bazı güncellemeler getiriyor. Güncellemenin içinde yeni Ejdersoyu ekipmanı ve Zaman Yarığı’nın yanı sıra Kış Habercisi Kostümü de yer alıyor.

Ejderha Kalbi Tapınağı’na eklenen yeni Zaman Yarığı’nda, 230 ve daha üstü seviyedeki oyuncular yeni bir pelerin elde etme şansı için, bu zindanda Ejdersoyundan gelen yeni baş düşmanlarla savaşacak. Son baş düşmanı yenen oyuncular, başarılı bir normal saldırıda devasa bir çatlak oluşturan güçlü bir etkiye sahip Kudretli Embrion’un Pelerinini kazanabilecek.

Ejderhalara karşı etkili ekipman

Yeni Ejderha Dişi silahlar ve Ejderhaderisi zırhlar, ejderha türü canavarlara karşı hasar ve savunmayı artıracak. Bu da çoğu canavarın Ejdersoyundan olduğu Ejderha Kalbi Tapınağı’nda özellikle faydalı olacakları anlamına geliyor.

Yeni bir kostüm ve geliştirmeler

Bunların yanı sıra, silah, saç stili ve kostüm olmak üzere üç parçadan oluşan yeni Kış Habercisi Kostümü de Lineage 2: Revolution’da oyuncuların karşısına ilk defa çıkacak.

Ork ırkının Şato Fethi'ne eklenmesini, envantere eklenen “Bütün Sandıkları Aç” özelliğini ve oyuncuların, birden fazla olması halinde, bütün Seviye Atlama Ödüllerini aynı anda almalarına olanak sağlayan bir düzenlemeyi de içeren, bir takım yeni oynanış geliştirmeleri de bu güncellemeyle oyuna ekleniyor.

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