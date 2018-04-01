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    Lindsay Lohan, GTA 5 davasını bir kez daha kaybetti!

    Hürriyet Haber
    01.04.2018 - 08:02 | Son Güncelleme:

    GTA 5'te yer alan bir görselden dolayı belirli aralıklarla Rockstar Games'e dava açan oyuncu Lindsay Lohan, davayı yine kaybetti.

    Rockstar Games'e açtığı her davadan mağlup dönen oyuncu Lindsay Lohan, şimdi de şansını temyiz mahkemelerinde arıyor. Lindsay Lohan, New York Temyiz Mahkemesi'ne, herkesin bildiği gibi "benzerlik" iddiasıyla avukatları aracılığıyla başvuruda bulundu. 

    Lindsay Lohan, GTA 5 davasını bir kez daha kaybetti

    Mahkeme, her zaman olduğu gibi bu sefer de Lohan'in temyiz başvurusunu reddetti. Lohan ve Rockstar Games arasındaki bu sürtüşme, yaklaşık 5 yıldır devam ediyor. Lohan, şirkete ilk davasını 2013'ün sonlarına doğru açmış ve yine reddedilmişti. Bu dava süreci, geçtiğimiz yıl son bulmuştu. Ünlü oyuncunun son gittiği temyiz başvurusundan da 6-0'lık bir oylama sonucuyla mahkemeden geri döndüğü öğrenildi. Mahkemenin oyuncuya cevabı ise şöyle: "Kültürel bir yorumdan daha fazlası değil"

    Etiketler: gta 5
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