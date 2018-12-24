Lifecell Tech Drone Ligi şampiyonları belli oldu
Lifecell Tech Drone Ligi’nde mutlu sona ulaşan isim Vince Irie nam-ı diğer Jedeye oldu. Dünyanın en hızlı gelişen sporlarından biri olarak değerlendirilen drone yarışlarının finalini büyük bir kalabalık takip ederken yarışları Acun Ilıcalı ve İzzet Öz gibi ünlü isimler de izledi.
Lifecell Tech Drone Ligi 2018 sezonunun şampiyonu 168 puanla Hollandalı yarışmacı Vince Irie nam-ı diğer Jedeye olurken ikincilik 140 puanla BowFPV olarak tanınan Berat Özdemir’e, üçüncülük de 132 puanla buqrakk.fpv olarak bilinen Buğra Kaan Kabakçı’ya gitti. Şampiyon Jedeye Lifecell’den Huawei Mate 10 Pro kazanırken podyumu tamamlayan BowFPV ve buqrakk.fpv ise Huawei P20 Lite telefonların sahibi oldu.
Drone simülatörü sayesinde pilotların yarıştığı pistte yarışmanın heyecanını yaşayan izleyiciler, e-spor turnuvalarına katıldı, VR oyunları oynadı. Eğitimlerde ve turnuvalarda başarılı olan katılımcılar Lifecell’den sürpriz ödüller kazandı. Ayrıca finallerde Derya Bozkurt ve drone pilotları seyircileri çok eğlendiren bir de konser verdiler.
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