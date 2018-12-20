Lifecell Tech Drone Ligi başlıyor
Lifecell Tech Drone Ligi Finalleri 22-23 Aralık’ta yapılıyor. Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 Neotech Kampüsü’nde düzenlenecek finaller sonunda drone yarışlarının şampiyonları belli olacak.
Dünyanın en hızlı gelişen sporlarından biri olarak değerlendirilen drone yarışlarında drone’lar yaklaşık 200 km. hıza ulaşabiliyor. Pilotlar drone’un üzerindeki ilk görüş kamerasından (First Person View) gözlüklerinden aldıkları görüntüler ve uzaktan kumandaları yardımıyla kontrol ettikleri drone’ları şampiyonluğa taşımak için yarışacaklar.
Final öncesindeki ilk iki yarışı kazanan Vince Irie, 112 puanla liderliği elinde bulundururken Berat Özdemir, Buğra Kaan Kabakçı ve Barış Alp de mutlu sona ulaşma umutlarını koruyorlar.
Workshoplar da şampiyonlarını arıyor
Bununla birlikte yarışlardan bir hafta önce yarış pisti simülatöre yüklenecek ve pisti en hızlı tamamlayan bir şampiyon final etabında özel ödülüne kavuşacak. Ayrıca, yarışanlar dışında izleyiciler de ödüller kazanacak. Lifecell, düzenlenecek ‘Kodlu drone’, ‘drone uçuş’ ve ‘drone simülatörü eğitimleri’ workshoplarında başarılı olanlara sürpriz hediyeler verecek.
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