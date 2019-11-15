LIFE uygulaması üzerinden medikal eğitimler verilecek
Kenya’daki KEMRI-Wellcome Güven Araştırma Programı (KWTRP), Oxford Üniversitesi’ndeki doktorlar, hemşireler, araştırmacılar ile HTC’nin desteğiyle geliştirilen Acil Durumlarda Hayat Kurtarıcı Eğitim (LIFE) sanal gerçeklik medikal eğitim platformu resmi olarak duyuruldu.
LIFE, sağlık çalışanlarına akıllı telefonları ya da HTC Vive gibi bir sanal gerçeklik başlığı ile gerçekçi bir 3D hastaneye giriş imkanı sunuyor. Sağlık çalışanları uygulama aracılığıyla sanal hastalar üzerinden hayat kurtaran beceriler geliştirerek gerçek bir acil durumda hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmeye hazır oluyorlar. Kenya gibi düşük kaynaklı ülkelerde, simülasyon eğitimine erişim zor ve pahalı olduğundan eğitim için VR kullanımı, daha fazla sağlık çalışanının hayat kurtarmak için ihtiyaç duydukları yüksek kaliteli eğitimi almalarına olanak sağlıyor.
LIFE projesi, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda HTC VIVE tarafından desteklenen “VR for Impact” girişiminin hibe alıcısı olarak seçildi. Destekten gelen ivme LIFE ekibinin, Immersive VR Education tarafından geliştirilen sanal gerçeklik eğitim platformu ENGAGE platformunda çalışan ve yeni HTC VIVE Focus Plus VR başlığını kullanan LIFE uygulamasının yeni bir VR sürümünü oluşturmasını sağladı.
LIFE’ın sanal gerçeklik versiyonu, Nisan’da yayınlanan akıllı telefon versiyonunun izinden gidiyor. LIFE’ın akıllı telefon uygulaması halihazırda medikal ve hemşirelik okulları ve Kenya Pediatri Derneği gibi profesyonel organizasyonlarla yapılan partnerliklerle tüm Kenya’ya yayılıyor. Platform beta sürümünde uygulamayı kullanan binlerce sağlık çalışanıyla birlikte kapsamlı bir biçimde test edildi.
Projeye katılan ve COINN'de LIFE hakkında konuşan KWTRP hemşiresi Conrad Wanyama şunları söyledi:
“LIFE’ı geliştirirken insanı merkeze koyan bir tasarım yaklaşımı izledik. Bu tür acil durumlarla başa çıkmak zorunda kalan hemşireler ve doktorlarla yakın çalışarak uygulamanın birçok erken sürümünü test etmelerine izin verdik.”
Sistemi deneyen hemşirelerin, deneyimin inanılmaz derecede gerçekçi olduğunu belirttiklerini ifade eden KWTRP'de doktora öğrencisi olan Naomi Muinga, “3D sanal bir hastaneye girip nefes almayan ve hayatını kurtarmak için belirli adımların uygulanması gereken yeni doğmuş bir bebeği yeniden canlandırma pratiği yapabiliyorlar” dedi.
Oxford Üniversitesi'nden LIFE baş araştırmacısı Dr. Chris Paton şunları ifade etti:
“Akıllı telefon versiyonunun Afrika'daki binlerce sağlık çalışanı tarafından hızlı bir şekilde benimsenmesi, artık erişilemeyecek kadar pahalı olan geleneksel yüz yüze kursların sunduğu eğitimi alma şansları olduğu anlamına geliyor. Sürükleyici VR simülasyon eğitiminin kişisel bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla kullanılabilmesiyle LIFE projesi sağlık çalışanlarının eğitimlerini desteklemek açısından yüksek bir potansiyele sahip.”
“VR for Impact projesiyle, BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’yle uyumlu bir şekilde pozitif değişim yaratması için VR’ın sürükleyici yeteneklerinden yararlanan geliştiricileri desteklediklerinin altını çizen HTC VIVE VR for Impact Başkanı Kris Severson, LIFE projesinin Afrika medikal eğitiminde bir sonraki evrim ve VR'ın dünya çapında toplumlardaki değişimin nasıl gerçekleştirebileceğinin somut sonuçlarla mükemmel bir örneği olduğunu belirtti.
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