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    Life is Strange, iOS ve Steam'de artık ücretsiz!

    Hürriyet Haber
    01.04.2018 - 07:56 | Son Güncelleme:

    Square Enix tarafından piyasaya sürülen Life is Strange'in ilk bölümü, hem iOS platformunda hem de Steam platformunda ücretsiz oldu!

    Square Enix'in piyasaya sürdüğü Life is Strange, iOS platformunda toplam beş bölümden oluşuyor. Şu an için ücretsiz olan oyunun ilk bölümü ise önceden 3 dolarddan işlem görüyordu. Diğer bölümler ise 1 ila 5 dolar arası değişen fiyatlarla satılıyor. İlk bölümü ücretsiz olan Life is Strange, iPhone 6, iPad Air 2, iPad Mini 4 ve en yeni iOS işletim sistemine sahip cihazlar tarafından yüklenebiliyor. 

    Life is Strange, iOS ve Steamde artık ücretsiz

    Steam tarafında da ilk bölümü ücretsiz olan oyunun 5 bölümlük paketinde de şirket, indirimlere gitti. 5 bölümü içeren o pakete Steam üzerinden sahip olmak isteyen kullanıcıların, 7.75 TL ödemesi gerekiyor. Son olarak hem PC hem de konsol kısmından farklı olarak iOS sürümü, iMessage çıkartmalarıyla beraber geliyor.  

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