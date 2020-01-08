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Teknoloji
Haber Giriş: 08.01.2020 - 08:36,Son Güncelleme:/

Life Digital ürünlerinin distribütörü Koyuncu Elektronik oldu

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Life Digital ürünlerinin distribütörü Koyuncu Elektronik oldu

ABD merkezli Life Digital, ultra ince dizüstü bilgisayarlar, 2’si 1 arada dönüşebilir tabletler ve taşınabilir hepsi bir arada bilgisayarların dağıtımı için Koyuncu Elektronik ile anlaştı.

ABD merkezli Life Digital Technology, Türkiye’de distribütör ortağı olarak Koyuncu Elektronik ile anlaşma imzaladığını açıkladı. Orta Doğu, Afrika, BDT ve Hindistan alt kıtasındaki 50 ülkede varlığı ile bölgedeki en hızlı büyüyen PC şirketlerinden biri olan Life Digital, Türkiye’deki pazar payını hızla artırıyor.

Koyuncu Elektronik’in tüm Türkiye çapındaki erişimi ve hizmet sunma becerisinin Türkiye stratejileri için çok önemli olduğunu dile getiren Life Digital Global Satış ve Pazarlama Direktörü Deepak Bhatia “Türkiye genelindeki tüketicilere, uygun fiyatlı, dünya standartlarında ürünler sunmaya devam etmek için Koyuncu Elektronik ile ortaklık kurmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Koyuncu Elektronik Genel Müdür Yardımcısı Ali Yipelli ise, ”Koyuncu Elektronik olarak distribütörlüğünü üstlendiğimiz uluslararası markalara Life Digital markasını eklemiş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Türkiye geneline yayılmış toptancılarımız, güçlü organize perakende zincirleri ve elektronik perakende iş ortaklarımız sayesinde diğer önemli pazarlarda gösterilen başarının ülkemizde de gerçekleşmesi için hep birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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