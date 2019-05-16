Liderleri tutuklanan Fin7 siber suçlu grubu, 130’dan fazla şirkete saldırdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriLiderleri tutuklanan Fin7 siber suçlu grubu, 130’dan fazla şirkete saldırdı
GeriTeknoloji Liderleri tutuklanan Fin7 siber suçlu grubu, 130’dan fazla şirkete saldırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
16.05.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

Liderleri tutuklanan Fin7 siber suçlu grubu, 130’dan fazla şirkete saldırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Liderleri tutuklanan Fin7 siber suçlu grubu, 130’dan fazla şirkete saldırdı

Liderleri 2018’de tutuklanan ünlü Fin7/Carbanak siber suç çetesinin tamamen dağıldığı düşünülüyordu. Ancak Kaspersky Lab araştırmacıları aynı grubun GRIFFON adlı zararlı yazılımı kullanarak bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini tespit etti. Şirketin uzmanlarına göre Fin7 adı altında faaliyet gösteren grupların sayısı artmış olabilir. Saldırı yöntemlerini de geliştiren bu grupların, profesyonel çalışanlar almak için yasal bir güvenlik şirketi kurduğu ve işe aldığı kişileri para çalmaya yardımcı olmaları için kandırdığı belirtiliyor.

2015’ten bu yana ABD’de perakende, restoran ve konaklama sektörlerine yönelik bir dizi saldırının arkasında olduğu düşünülen Fin7’nin, Carbanak adlı ünlü grup ile yakın bir şekilde çalışarak araç ve yöntemlerini paylaştığı biliniyordu. Carbanak genellikle bankaları hedef alırken, Fin7 ise daha çok şirketleri hedef alıyordu. Düzenlenen saldırılarda şirketlerin finans departmanlarındaki bilgisayarlardan milyonlarca dolar değerindeki ödeme kartı kimlik verileri veya hesap bilgileri gibi varlıklar çalındı. Tehdit grupları istediklerini elde ettikten sonra parayı offshore hesaplara aktarıyordu.

Kaspersky Lab’ın yaptığı yeni araştırmaya göre bu grup, liderleri olduğu iddia edilen kişilerin geçtiğimiz yıl içinde tutuklanmasına rağmen faaliyetlerini sürdürüyor. Grubun, özel tasarlanan e-postalarla insanlara zararlı yazılım göndererek 2018 boyunca hedef odaklı kimlik avı saldırıları düzenlediği belirlendi. Bazı vakalarda, saldırganların zararlı belgeleri göndermeden önce hedef aldıkları kişiyle bir haftayı aşan süre boyunca e-posta üzerinden görüştüğü tespit edildi. Kaspersky Lab, 2018’in sonuna kadar 130’dan fazla şirketin bu şekilde saldırıya uğramış olabileceğini tahmin ediyor.

Araştırmacılar Fin7 adı altında faaliyet gösteren başka suç ekipleri de keşfetti. Kullanılan altyapı, taktik, teknik ve prosedürlerin aynı olması nedeniyle, Fin7’nin CobaltGoblin/EmpireMonkey olarak bilinen gruplarla ve AveMaria botnet ile birlikte hareket ettiği düşünülüyor. Grubun Avrupa ve Orta Amerika’daki bankalara yönelik saldırıların arkasına olduğuna inanılıyor.

Kaspersky Lab ayrıca Fin7’nin Rusya’da birçok ofise sahip yasal bir siber güvenlik markası gibi görünen sahte bir şirket açtığını da keşfetti. Şirketin web sitesinin, Fin7’nin komut ve kontrol merkezi olarak kullandığı bir sunucuya kayıtlı olduğu görüldü. Sahte şirket; serbest çalışan güvenlik araştırmacılarını, yazılım geliştiricileri ve çevirmenleri yasal iş bulma siteleri üzerinden işe almak için kullanıldı. Bu sahte şirketlerde çalışan bazı kişilerin siber suça karıştıklarından haberi olmadığı ve buradaki deneyimlerini öz geçmişlerine de yazdığı anlaşıldı.

Kaspersky Lab Güvenlik Araştırmacısı Yury Namestnikov, “Modern siber tehditleri efsanevi Hydra canavarına benzetebiliriz. Bir kafayı kestiğinizde yerine iki tane yenisi çıkar. Bu nedenle, bu tür tehditlerden korunmanın en iyi yolu gelişmiş ve çok katmanlı bir güvenliğe sahip olmaktır. Yazılım yamalarını çıkar çıkmaz kurmak ve tüm ağlar, sistemler ve cihazlarda düzenli güvenlik analizleri yapmak büyük önem taşır.” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?