LG'nin yeni CEO'su Brian Kwon oldu

LG Electronics (LG) bugün, LG’nin Mobil İletişim ve Ev Eğlence Sistemleri Şirketleri’nin Başkanı Brian Kwon’un 1 Aralık itibariyle CEO olarak atandığını açıkladı. 2020 itibariyle yeni görevlerine başlayacak diğer isimler ise şöyle; Ev Eğlence Şirketi'nin Başkanı olarak Park Hyoung-sei, Mobil İletişim Şirketi Başkanı olarak Morris Lee, yeni oluşturulan bir pozisyon olan Strateji Sorumlusu olarak William Chon ve Baş Mali Sorumlu olarak Bae Doo-yong.

Brian Kwon, LG'de otuz yılı aşkın süredir önemli bir rol oynuyor. 1987'de Goldstar'a katılan Brian Kwon (56) 2014 yılında, LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi'nin Başkanı olarak terfi etmeden önce LG Galler'de İş Planlaması ve Denetleme Bölümü’nün Başkanlığı da dahil olmak üzere çeşitli pozisyonlarda bulundu. Busan’lı olan Brian Kwon, lisans derecesini Seoul National University’den aldıktan sonra Finlandiya’da Aalto University’de MBA yaptı.

Kıdemli Başkan Yardımcısı Park Hyoung-sei ise, LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi’nin başına geçti. Park Hyoung-sei’nin bu iş biriminde, çoğunluğu ABD pazarına odaklanan TV, PC ve monitörlerle ilgili 25 yılı aşkın tecrübesi bulunuyor. Michigan Üniversitesi’nden mezun olan Park Hyoung-sei’nin yine ABD’deki Indiana Üniversitesi’nden master derecesi bulunuyor.

Kıdemli Başkan Yardımcısı Morris Lee, 1988'de Goldstar'a katıldı ve LG’nin mobil, TV ve bilişim sektörlerinde farklı görevlerde bulunmasının yanı sıra, şirket LG Corp.’de beş yıl boyunca Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. LG Mobil İletişim Şirketi Başkanı olarak atanan Morris Lee, Seul doğumlu ve Kore Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu.

Kıdemli Başkan Yardımcısı Bae Doo-yong, LG’nin vergi ve ticaret bölümünün başı olarak CFO rolünü üstlendi. 30 yıllık sektör tecrübesine sahip olan Bae Doo-yong, LG'ye 2005 yılında katıldı. Seul Ulusal Üniversitesi’nden mezun olan Bae Doo-yong, ayrıca Amerika’daki George Washington Üniversitesi’nde de öğrenim gördü.

Yeni yönetim ekibi, LG’nin tüm operasyonlarda “dijital dönüşümü”nü daha fazla veri merkezli hale getirmek için çalışacak. Bu amaçla, tüm iş birimlerinin yanı sıra kardeş LG şirketleri arasında çalışmaları yürütmek üzere Baş Strateji Ofisi kuruldu. CSO’ya başkanlık yapacak William Cho, altı yıl boyunca LG’nin Kuzey Amerika operasyonlarını yürüttükten sonra genel merkeze geri döndü.

LG, CTO bölümü altında mevcut Yapay Haberleşme Laboratuvarı, İleri Robotik Laboratuvarı ve Yazılım İşletmeciliği Proje Proje Ofisi'ni desteklemek için Gelecek Teknoloji Merkezi'nin kurulmasıyla gelecekteki temel ve ortak teknolojilere odaklanacak. Akıllı ev, içerik ortaklıkları ve güzellik bakımı gibi güçlü potansiyeli olan işletmeler desteklenecek ve genişletilecek. Kritik alanlarda karar vermeyi hızlandıracak diğer organizasyonel değişiklikler, araştırma ve geliştirme, üretim, satın alma ve merkeze aktarılan tasarım için bazı yurtdışı sorumlulukları ile birlikte uygulanacak.