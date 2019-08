LG'nin üç yeni telefonu Türkiye'de satışa çıkıyor

LG K20, LG’nin Türkiye pazarında çıkaracağı ilk Full Vision Android GO versiyon akıllı telefon olmasının yanı sıra, 1.000 TL’nin altındaki fiyatıyla da ön plana çıkıyor. LG K50'nin ön kamerası, telefonun FullVision ekranından en iyi şekilde yararlanmayı, rahat görüntülemeyi, oynatmayı ve iletişimi sağlıyor. Serinin ince çerçeveli tasarımı ise, her iki telefonun da tek elle tutulmasına ve kullanılmasına olanak tanıyor.

K Serisinde AI Özelliği

LG K40 ve LG K50, üstün kullanıcı deneyimi sağlamak amacıyla LG’nin amiral gemisi akıllı telefonlarda bulunan AI işlevlerine de sahip. Serinin AI CAM özelliği, gördüğü nesneleri tanıyarak, en iyi sonuç için ideal çekim modunu öneriyor. Ayrıca, özel Google Assistant düğmesi, akıllı telefonlarda yaygın olarak kullanılan sanal asistana anında erişim olanağı sunuyor.



DTS:X ile Gelişmiş Ses

DTS:X 3D Surround Sound’un kulaklıklara verdiği ses kalitesi, müziğe meraklı LG K40 ve LG K50 kullanıcıları için öne çıkıyor. Bu ses teknolojisi, kullanıcılar oyun oynarken, film izlerken 7.1 kanallı surround ses sistemini daha gerçekçi bir şekilde simüle ediyor.

LG K50, daha uzun süreli haber okuma, oyun oynama veya içerik akışı için 3.500mAh batarya ile çalışıyor. 3.000mAh'de, daha küçük olan LG K20 ve LG K40'taki batarya ise, şarjlar arasında tam gün kullanım sağlıyor.

Temell Özellikler:

LG K50

Chipset: 2.0 GHz Octa-Core

Ekran: 6.26-inch 19.5:9 HD+ FullVision Display

Hafıza: 3GB RAM / 32GB ROM / microSD (up to 2TB)

Kamera:

– Arka: 13MP with PDAF / 2MP with Depth Sensor

– Ön: 13MP

Pil: 3,500mAh

Boyut: 161.3 x 77 x 8.7mm

Şebeke: LTE / 3G / 2G

Diğer: DTS:X 3D Surround Sound / AI CAM / MIL-STD 810G Uyumluluk / Parmakizi Sensorü / Google Assistant Tuşu



LG K40

Chipset: 2.0 GHz Octa-Core

Ekran: 5.7-inch 18:9 HD+ FullVision Display

Hafıza: 2GB RAM / 32GB ROM / microSD (up to 2TB)

Kamera:

– Arka: 16MP with PDAF

– Ön: 8MP (LED Flash)

Pil: 3,000mAh

Boyut: 153.0 x 71.9 x 8.3mm

Şebeke: LTE / 3G / 2G

Diğer: DTS:X 3D Surround Sound / AI CAM / MIL-STD 810G Uyumluluk / Parmakizi Sensorü / Google Assistant Tuşu



LG K20

Chipset: Quad - Core 1.5GHz

Ekran: 5.45” FWVGA+

Hafıza: 1GB RAM / 16GB ROM

Kamera:

- Arka: 8MP PDAF

- Ön: 5MP FF

Pil: 3,000mAh / Dahili

Boyut:148.6 x 71.9 x 8.3 mm / 153 gr

Şebeke: GSM/WCDMA/HSDPA 42.2Mbps