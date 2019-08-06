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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
06.08.2019 - 08:22, Son Güncelleme:

LG'nin üç yeni telefonu Türkiye'de satışa çıkıyor

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LG'nin üç yeni telefonu Türkiye'de satışa çıkıyor

LG’nin K serisinin yeni telefonları K40 ve K50, Ağustos 2019 itibariyle Türkiye’de satışa sunuluyor. İşte Güney Kore merkezli teknoloji üreticisinin yeni telefonlarının özellikleri...

LG K20, LG’nin Türkiye pazarında çıkaracağı ilk Full Vision Android GO versiyon akıllı telefon olmasının yanı sıra, 1.000 TL’nin altındaki fiyatıyla da ön plana çıkıyor. LG K50'nin ön kamerası, telefonun FullVision ekranından en iyi şekilde yararlanmayı, rahat görüntülemeyi, oynatmayı ve iletişimi sağlıyor. Serinin ince çerçeveli tasarımı ise, her iki telefonun da tek elle tutulmasına ve kullanılmasına olanak tanıyor. 

K Serisinde AI Özelliği

LG K40 ve LG K50, üstün kullanıcı deneyimi sağlamak amacıyla LG’nin amiral gemisi akıllı telefonlarda bulunan AI işlevlerine de sahip. Serinin AI CAM özelliği, gördüğü nesneleri tanıyarak, en iyi sonuç için ideal çekim modunu öneriyor. Ayrıca, özel Google Assistant düğmesi, akıllı telefonlarda yaygın olarak kullanılan sanal asistana anında erişim olanağı sunuyor. 

LGnin üç yeni telefonu Türkiyede satışa çıkıyor

DTS:X ile Gelişmiş Ses

DTS:X 3D Surround Sound’un kulaklıklara verdiği ses kalitesi, müziğe meraklı LG K40 ve LG K50 kullanıcıları için öne çıkıyor. Bu ses teknolojisi, kullanıcılar oyun oynarken, film izlerken 7.1 kanallı surround ses sistemini daha gerçekçi bir şekilde simüle ediyor.

LG K50, daha uzun süreli haber okuma, oyun oynama veya içerik akışı için 3.500mAh batarya ile çalışıyor. 3.000mAh'de, daha küçük olan LG K20 ve LG K40'taki batarya ise, şarjlar arasında tam gün kullanım sağlıyor. 

Temell Özellikler:

LG K50

Chipset: 2.0 GHz Octa-Core
Ekran: 6.26-inch 19.5:9 HD+ FullVision Display
Hafıza: 3GB RAM / 32GB ROM / microSD (up to 2TB)
Kamera:
– Arka: 13MP with PDAF / 2MP with Depth Sensor
– Ön: 13MP
Pil: 3,500mAh
Boyut: 161.3 x 77 x 8.7mm
Şebeke: LTE / 3G / 2G
Diğer: DTS:X 3D Surround Sound / AI CAM / MIL-STD 810G Uyumluluk / Parmakizi Sensorü / Google Assistant Tuşu

LG K40

Chipset: 2.0 GHz Octa-Core
Ekran: 5.7-inch 18:9 HD+ FullVision Display
Hafıza: 2GB RAM / 32GB ROM / microSD (up to 2TB)
Kamera:
– Arka: 16MP with PDAF
– Ön: 8MP (LED Flash)
Pil: 3,000mAh
Boyut: 153.0 x 71.9 x 8.3mm
Şebeke: LTE / 3G / 2G
Diğer: DTS:X 3D Surround Sound / AI CAM / MIL-STD 810G Uyumluluk / Parmakizi Sensorü / Google Assistant Tuşu

LG K20

Chipset: Quad - Core 1.5GHz
Ekran: 5.45” FWVGA+
Hafıza: 1GB RAM / 16GB ROM
Kamera:
- Arka: 8MP PDAF
- Ön: 5MP FF
Pil: 3,000mAh / Dahili
Boyut:148.6 x 71.9 x 8.3 mm / 153 gr
Şebeke: GSM/WCDMA/HSDPA 42.2Mbps

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