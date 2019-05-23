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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
23.05.2019 - 13:04, Son Güncelleme:

LG'nin telefonlarda hedefi düşük SAR değeri

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LG'nin telefonlarda hedefi düşük SAR değeri

LG’nin modelleri LG G7 ThinQ ve LG Q6, çevreci organizasyonların önerdiği SAR değerinin altındaki değerleri ile dikkat çekiyor.

İnsan vücudunun radyasyonu emme oranı olarak tanımlanan SAR, mobil cihazlar tarafından üretilen elektromanyetik enerjinin, 1 kilogram vücut dokusu tarafından ne kadar emildiğini gösteriyor. SAR değeri yüksek rakamlara ulaştığında, insan sağlığını tehdit eder hale geliyor. Dünya çapındaki çevreci organizasyonlar telefonların 0,60 watt (W) değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor. 

Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Ofisi ise, geçtiğimiz günlerde akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik radyasyon seviyelerini (SAR) ölçtü. Bu çalışmaya göre; LG Q6’nın 0,28 W ve LG G7 ThinQ’nun 0,24 W’lık SAR değerleri ile kabul edilenden düşük oranlara sahip olduğu dikkat çekiyor.

LG’nin yapay zeka bağlantısıyla öne çıkan akıllı telefonu LG G7 ThinQ süper parlak 6.1 inç QHD+ ekranı, Boombox Hoparlör ile sunduğu ses kalitesi ve akıllı kamerası gibi özellikleri ile dikkat çekiyor. LG G7 ThinQ, 6.1 inçlik süper parlak ekranı, önceki modelinden yaklaşık yarım santim daha büyük olmasına rağmen tek elle kullanmayı mümkün kılıyor. Toz ve su geçirmezlik konusunda IP68 sertifikasına sahip LG G7 ThinQ, 8MP çözünürlüklü ön kamerası ile 16MP çözünürlüklü iki arka kamerasında daha fazla ayrıntı yakalayan ve daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmeye imkan veriyor. Telefonun yapay zeka işlevlerini başlatan bir tuşa da sahip olan LG G7 ThinQ ile bir dokunuşla Google Asistan’a bağlanmak mümkün olurken, kullanıcılar parmaklarını tuşa basılı tutarak Google ile konuşabiliyor.

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