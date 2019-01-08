LG'nin ekranı katlanabilen televizyonu satışa çıkıyor
LG'nin bu yıl üzerinde özenle duracağı yeni nesil televizyonu, katlanabilir yapısıyla diğer televizyonlardan bir adım öne çıkıyor. CES 2019'da da ziyaretçilerin karşısına çıkan LG'nin yeni TV'si bakın başka hangi özelliklerle geliyor?
LG, dünyanın ilk ekranı kıvrılabilen OLED televizyonuyla CES 2019'a damga vurdu. LG Signature OLED TV W adını taşıyan bu özel televizyon, kullanılacağı zaman standart bir TV'den farksız; ancak kullanmak istemediğinizde televizyonu tek tuşla 'yok edebiliyorsunuz'. Ekranı katlanabilen yapısı sayesinde ekranı saniyeler içinde konsola giren televizyon, böylece kullanılmadığında evde göz önünde olmuyor.
Televizyon, “Sıfır Görünüm” seçeneğindeyken (yani ekranı katlanmış durumda iken) 65 inçlik LG Signature OLED TV R’nin ekranı tamamen gizleniyor. Buna rağmen kullanıcılar, televizyon “Sıfır Görünüm” seçeneğindeyken bile 4.2 kanallı, 100W, önden çalışan Dolby Atmos ses sistemi ile müzik dinleme şansına sahipsiniz.
Televizyonun ne zaman son kullanıcıyla buluşacağı ise henüz belli değil.
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