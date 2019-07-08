LG'nin 5G destekli telefonu 100 bin satış rakamını devirdi
LG’nin yeni nesil telefonu LG V50ThinQ 5G, Güney Kore’de sunulduğu ilk hafta 100 bin sipariş alarak V40ThinQ’nun satış rakamını dörde katladı.
LG V50 ThinQ 5G'nin en dikkat çeken özelliği hiç şüphesiz iki ekranlı bir telefon olması. İkinci ekran takıldığında katlanabilir ekranlı bir telefona dönüşen cihazı iki ekranlı telefon formuna sokan aksesuar ayrıca satın alınabiliyor.
3 arka kamerayla gelen LG V50 ThinQ, çentikli bir ekran sunuyor. Snapdragon 855 işlemciden güç alan telefonda 4000 mAh batarya bulunuyor. Bu da telefonun batarya ömrünün uzun olacağı şeklinde yorumlanabilir.
4G'ye kıyasla yaklaşık olarak 20 kat daha hızlı olan 5G'yi kullanmasıyla diğer rakiplerinin arasından sıyrılmaya çalışacak olan LG V50 ThinQ, bir filmi indirme süresini 6 saniyeye kadar düşürecek.
LG V50ThinQ, Güney Kore’nin yanı sıra, Mayıs ayının sonunda Londra’da düzenlenen bir etkinlikle, İngiliz tüketicilerin beğenisine sunuldu. LG’nin 5G telefonu, şu anda Londra, Birmingham, Cardiff, Manchester, Edinburgh ve Belfast şehirlerinde sunulan 5G şebekesi ile çalışıyor. LG V50ThinQ, bu ayın başlarında ülkenin önde gelen mobil operatörü Telstra aracılığıyla Avustralya'da da satışa sunuldu.
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