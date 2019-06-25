LG'den taşınabilir yeni Bluetooth hoparlör: LG XBOOM Go
LG Electronics, XBOOM serisinin yeni ürünü LG XBOOM Go PK7 taşınabilir Bluetooh Hoparlörü ortaya çıkardı.
Yaz coşkusunu katlayacak LG XBOOM Go PK7, ses kalitesi, net vokalleri, derin basları ile ön plana çıkıyor. Yaz partilerini renklendirecek detaylara da sahip olan cihaz, ritme göre renk değiştirmesi ve yaydığı ışık şeritleriyle dikkat çekiyor.
Ses teknolojisi lideri İngiliz MERIDIAN Audio’nun teknolojisini sunan LG XBOOM Go PK7, hem evde, hem açık alanda, hem de hareket halindeyken yüksek çözünürlüklü sesleri dinleme imkanı sunuyor. LG Taşınabilir Hoparlör PK7’in sahip olduğu aptX HD dahili özelliği CD kalitesinden daha yüksek derinlikle seslerin telefondan hoparlöre doğrudan aktarılmasını sağlıyor. Kullanıcıların, tipik Bluetooth sıkıştırması olmadan, yüksek çözünürlüklü akış hizmetlerinden yararlanmasına olanak veriyor.
Cihaz, “Net Vokal” özelliği ile, en yüksek seviyedeki seslerin bile bozulma olmadan net bir şekilde dinlenmesini sağlıyor. Taşınabilir Bluetooth Hoparlörün “Gelişmiş Bas Modu” ise daha derin bas tonları oluşturuyor. LG XBOOM Go PK7’nin çift pasif radyatörleri olağanüstü bas çıkarmanın yanı sıra, partilere daha fazla enerji, şarkılara daha çok coşku katmak için mini bas sürücüleri olarak görev yapıyor. LG XBOOM Go PK7’de bulunan çift tweeter ise, enstrümanların ve vokallerin daha doğru ve daha doğal duyulması için fazladan netlik sağlıyor.
Cihazın wooferları renkli ışıklandırma yapmanın yanı sıra, partilere hareket katan aşağı ve yukarı aydınlatan ışık şeritlerine de sahip. LG Taşınabilir Hoparlör PK7, su sıçramasına dayanıklı (IPX5) yapısıyla dikkat çekiyor.
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