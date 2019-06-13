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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
13.06.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

LG'den bir ilk: 1 milisaniye IPS oyun monitörü

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LG'den bir ilk: 1 milisaniye IPS oyun monitörü

LG, 11-14 Haziran 2019 tarihleri arasında Los Angles’ta düzenlenen E3 Fuarı’nda (Electronic Entertainment Expo 2019) dünyanın ilk 1 milisaniye (ms) IPS ekranı olan yeni LG UltraGear Nano IPS G-SYNC oyun monitörünü tanıttı.

Renk üretimi, ultra hızlı tepki süresi ve 175 HZ ve 144Hz yenileme hızı elde etmek için Nano IPS teknolojisini kullanan UltraGear, sunduğu özelliklerle dikkat çeken bir ürün. LG, yeni monitörünün büyüleyici hızı ve görüntü kalitesiyle öne çıkıyor.

38 inç (model 38GL950G) ve 27 inç (model 27GL850) ekran boyutlarında olan UltraGear Nano IPS monitörlerin her ikisi de 144Hz yenileme hızı, yüksek ekran çözünürlüğü (38GL950G: 3840 x 1600, 27GL850: 2560 x 1440) ve canlı, titremeyen ayrıntılı görüntüler için geniş renk yelpazesine sahip (yüzde DCI-P3 yüzde 98). 

Daha büyük olan monitör; 21:9’luk oranı, kavisli ekranı, neredeyse kenarlıksız tasarımı ve ekrandaki eylemle ışıkların renklerinin uyumunu sağlayan, böylelikle oyun ortamının heyecanını yükselten ekran arkası RGB ışıkları olarak tanımlanan yükseltilmiş Sphere Lightning 2.0 ile oyuncuların oyunun içerisine girme hissini artırmak için tasarlandı. 

NVIDIA G-SYNC uyumlu olan 27 inç UltraGear HDR10'u desteklerken, daha büyük 38 inçlik model hem NVIDIA G-SYNC işlemci, hem de VESA DisplayHDR 400'ü destekliyor. Ayrıca, 38 inçlik LG monitör, NVIDIA tarafından performans, görüntü kalitesi ve harika bir oyun deneyimi için 300'den fazla teste tabi tutulup sertifikalandırılmış durumda. Her iki monitör de yırtılma olmadan yumuşak hareketler sağlamasının yanı sıra, özellikle FPS oyunlarında en yüksek doğruluk için Dinamik Eylem Eşitleme modu, Siyah Sabitleyici ve Crosshair gibi oyuncuya özel ayarları içeriyor. 

LG UltraGear Nano IPS oyun monitörleri, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunulacak. 27 inçlik 27GL850 modelinin ön siparişleri 1 Temmuz’da alınmaya başlanacak.

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