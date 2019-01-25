LG'den 5G teknolojisini kullanan ilk telefon
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi LG, 5G teknolojisini kullanan ilk telefonu için kolları sıvadı. Şirketin yeni oyuncağını önümüzdeki ay dünyaya duyurması bekleniyor. Peki yeni telefonun model ismi ne olacak, başka ne gibi özellikleri bünyesinde barındıracak?
LG, 5G teknolojisini destekleyen ilk telefonunu görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Şubat ayında gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde ilk kez karşımıza çıkması beklenen telefonun model isminin ne olacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Diğer yandan telefonun taşıdığı bir dizi özellikler de belli oldu.
Snapdragon 855 işlemciden güç alması beklenen telefonun Snapdragon 845 işlemci kullanan telefonlara kıyasla yüzde 45'e varan oranlarda daha yüksek performans sunması bekleniyor. Bu da telefonun en önemli özelliğinin sadece 5G olmadığını gösteriyor.
4000 mAh batarya kullanması beklenen telefonda batarya gücünün diğer modellere göre artırılmasında 5G faktörü önemli bir rol oynamış; zira 5G kullanım sırasında daha fazla enerji tükettiğinden batarya gücü oldukça önemli. Cihazın soğutma sistemine değinmeden olmaz: 5G kullanımı sırasında yaşanacak olası aşırı ısınma sorunui cihazın üzerinde kaplı özel bir soğutma tasarımıyla giderilecek. Ancak bunun teknik detayları henüz belli değil.
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