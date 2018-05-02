LG'den 10 kat fazla gürültü çıkaran telefon: LG G7 ThinQ

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerTeknoloji HaberleriLG'den 10 kat fazla gürültü çıkaran telefon: LG G7 ThinQ
GeriTeknoloji LG'den 10 kat fazla gürültü çıkaran telefon: LG G7 ThinQ
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Teknoloji
02.05.2018 - 06:28, Son Güncelleme:

LG'den 10 kat fazla gürültü çıkaran telefon: LG G7 ThinQ

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LG'den 10 kat fazla gürültü çıkaran telefon: LG G7 ThinQ

LG G7 ThinQ'nun hoparlörleri diğer akıllı telefonlardan tam 10 kat daha "gürültülü" olacak.

İşte yeni bir LG G7 ThinQ sızıntısı daha! Kısa bir süre önce sızan G7 ThinQ'nun 1000 nit süper parlak ekran sızıntısının ardından, bu kez de telefonun hoparlörlerine ilişkin bir haber geldi. Anlaşılan o ki, Güney Kore devi G7 ThinQ için fazlasıyla sıkı çalışmış. En azından şimdilik öyle görünüyor.

LG G7 ThinQ'nun hoparlörleri Boombox Speaker adıyla gelecek. Bu hoparlör sistemiyle birlikte LG'nin ölçümlerine göre tipik bir akıllı telefondan 10 kat daha yüksek ses sağlayacak olan G7 ThinQ, böylece bu özelliğiyle fazlasıyla şaşırtıcı olacak gibi görünüyor. Yalnız telefon sadece "gürültülü" olmayacak, bas ve tiz dengesi de yerinde olacak.

LGden 10 kat fazla gürültü çıkaran telefon: LG G7 ThinQ

Direkt olarak LG tarafından yayınlanan bu sızıntı şimdilik fazlasıyla etkileyici duruyor. Öte yandan G7 ThinQ'da yer alacağı söylenen Hi-Fi Quad DAC kulaklıklar da üst seviye müzikseverleri memnun edecek türden olacak gibi. DTS:X desteği, çevresel 3D ses özelliği ve daha pek çoğuyla G7 ThinQ, bakalım kağıt üzerindeki özellikleriyle gerçekten de iyi olacak mı? Biz de en az sizin kadar merak ediyoruz.

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