LG'den 10 kat fazla gürültü çıkaran telefon: LG G7 ThinQ
LG G7 ThinQ'nun hoparlörleri diğer akıllı telefonlardan tam 10 kat daha "gürültülü" olacak.
İşte yeni bir LG G7 ThinQ sızıntısı daha! Kısa bir süre önce sızan G7 ThinQ'nun 1000 nit süper parlak ekran sızıntısının ardından, bu kez de telefonun hoparlörlerine ilişkin bir haber geldi. Anlaşılan o ki, Güney Kore devi G7 ThinQ için fazlasıyla sıkı çalışmış. En azından şimdilik öyle görünüyor.
LG G7 ThinQ'nun hoparlörleri Boombox Speaker adıyla gelecek. Bu hoparlör sistemiyle birlikte LG'nin ölçümlerine göre tipik bir akıllı telefondan 10 kat daha yüksek ses sağlayacak olan G7 ThinQ, böylece bu özelliğiyle fazlasıyla şaşırtıcı olacak gibi görünüyor. Yalnız telefon sadece "gürültülü" olmayacak, bas ve tiz dengesi de yerinde olacak.
Direkt olarak LG tarafından yayınlanan bu sızıntı şimdilik fazlasıyla etkileyici duruyor. Öte yandan G7 ThinQ'da yer alacağı söylenen Hi-Fi Quad DAC kulaklıklar da üst seviye müzikseverleri memnun edecek türden olacak gibi. DTS:X desteği, çevresel 3D ses özelliği ve daha pek çoğuyla G7 ThinQ, bakalım kağıt üzerindeki özellikleriyle gerçekten de iyi olacak mı? Biz de en az sizin kadar merak ediyoruz.
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