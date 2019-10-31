LG ve Qualcomm'dan geleceğin otomobili için sürpriz işbirliği
LG ve Qualcomm, geleceğin otomotiv bilgi ve eğlence platformunu oluşturmak amacıyla, webOs Oto ve Üçüncü Nesil Snapdragon Otomotiv Geliştirme Platformu birlikteliğinin sinerjisinden yararlanıyor.
Qualcomm ve LG, LG'nin araç içi bilgi-eğlence sistemi olan webOS Auto'yu daha da geliştirmek için birlikte çalışmayı planladığını duyurdu. WebOS Auto ve Qualcomm Snapdragon Otomotiv Geliştirme Platformu'nun (ADP) güçlü yönlerinden faydalanan şirketler, sürücüler ve yolcular için daha uygun bir araç içi deneyimi yaratmayı ve geliştirmeyi hedefliyor.
LG webOS Auto, yeni nesil bağlı otomobiller için LG’nin araç bilgi-eğlence alanındaki uzmanlığını kullanan Linux destekli bir platform olarak biliniyor. LG’nin yakın zamanda, otomotiv bilgi ve eğlence işlevselliği eklediği webOS Açık Kaynak Sürümü 2.0, kullanıcıların, webOS Auto’da yer alacak özelliklerden bazılarını deneyimlemelerini sağlıyor. Sürümün açık kaynak kodu ve ilgili araçlar ve kılavuzlar http://webosose.org adresinden indirilebiliyor.
Snapdragon ADP, yapay zeka (AI) özellikleri, yüksek çözünürlüklü çoklu ekran yapılandırmaları ve ultra HD ortam akışı için gelişmiş grafiklerle desteklenen endüstri lideri bilgi-eğlence teknolojilerine sahip. Snapdragon ADP, yolcu ve arka koltuk eğlence (RSE) ekranları dahil, yüksek performanslı ve güç tasarruflu otomotiv kokpit platformlarının hızlı bir şekilde geliştirilmesi için kapsamlı bir donanım ve yazılım ortamı sağlamak üzere tasarlandı.
Daha gelişmiş bir webOS'u geliştirmenin ve ticarileştirmenin yanı sıra, Auto, LG ve Qualcomm, LG'nin Ocak ayında CES 2020'de açıklayacağı bir referans platformu üzerinde işbirliği yapacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle