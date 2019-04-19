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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
19.04.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

LG V50 ThinQ 5G ne zaman satışa çıkacak?

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LG V50 ThinQ 5G ne zaman satışa çıkacak?

Güney Kore merkezli telefon üreticilerinden LG, uzun zamandır beklenen yeni amiral telefonu LG V50 ThinQ 5G'yi satışa sunmakta pek aceleci davranmayacak gibi görünmüyor. Şirketten gelen son haberler, telefonun çıkışının ertelendiğini ortaya çıkardı.

LG'nin Mobil Dünya Kongresi kapsamında duyurduğu LG V50 ThinQ 5G sahip olduğu iki ekranıyla büyük ses getirmişti. Bununla beraber merakla beklenen cihazın çıkış tarihini 19 Nisan olarak belirleyen şirket söz konusu tarihi erteledi.

Bu gelişme sonucunda ABD'de ki çıkış tarihinin değişip değişmeyeceği ise bilinmiyor. Güney Koreli şirket ertelenen çıkış tarihiyle beraber Snapdragon 855 işlemciyi ve Snapdragon X50 modemi daha fazla optimize edecek.

LG V50 THINQ 5G ÖZELLİKLERİ

LG V50 ThinQ 5G'nin en dikkat çeken özelliği şüphesiz iki ekranlı bir telefon olması. İkinci ekran takıldığında katlanabilir ekranlı bir telefona dönüşen cihazı iki ekranlı telefon formuna sokan aksesuar ayrıca satın alınabiliyor.

3 arka kamerayla gelen LG V50 ThinQ, çentikli bir ekran sunuyor. Snapdragon 855 işlemciden güç alan telefonda 4000 mAh batarya bulunuyor. Bu da telefonun batarya ömrünün uzun olacağı şeklinde yorumlanabilir.

4G'ye kıyasla yaklaşık olarak 20 kat daha hızlı olan 5G'yi kullanmasıyla diğer rakiplerinin arasından sıyrılmaya çalışacak olan LG V50 ThinQ, bir filmi indirme süresini 6 saniyeye kadar düşürecek.

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