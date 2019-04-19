LG V50 ThinQ 5G ne zaman satışa çıkacak?
Güney Kore merkezli telefon üreticilerinden LG, uzun zamandır beklenen yeni amiral telefonu LG V50 ThinQ 5G'yi satışa sunmakta pek aceleci davranmayacak gibi görünmüyor. Şirketten gelen son haberler, telefonun çıkışının ertelendiğini ortaya çıkardı.
LG'nin Mobil Dünya Kongresi kapsamında duyurduğu LG V50 ThinQ 5G sahip olduğu iki ekranıyla büyük ses getirmişti. Bununla beraber merakla beklenen cihazın çıkış tarihini 19 Nisan olarak belirleyen şirket söz konusu tarihi erteledi.
Bu gelişme sonucunda ABD'de ki çıkış tarihinin değişip değişmeyeceği ise bilinmiyor. Güney Koreli şirket ertelenen çıkış tarihiyle beraber Snapdragon 855 işlemciyi ve Snapdragon X50 modemi daha fazla optimize edecek.
LG V50 THINQ 5G ÖZELLİKLERİ
LG V50 ThinQ 5G'nin en dikkat çeken özelliği şüphesiz iki ekranlı bir telefon olması. İkinci ekran takıldığında katlanabilir ekranlı bir telefona dönüşen cihazı iki ekranlı telefon formuna sokan aksesuar ayrıca satın alınabiliyor.
3 arka kamerayla gelen LG V50 ThinQ, çentikli bir ekran sunuyor. Snapdragon 855 işlemciden güç alan telefonda 4000 mAh batarya bulunuyor. Bu da telefonun batarya ömrünün uzun olacağı şeklinde yorumlanabilir.
4G'ye kıyasla yaklaşık olarak 20 kat daha hızlı olan 5G'yi kullanmasıyla diğer rakiplerinin arasından sıyrılmaya çalışacak olan LG V50 ThinQ, bir filmi indirme süresini 6 saniyeye kadar düşürecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle