LG V50 ThinQ 5G ne zaman geliyor? İşte o tarih
Güney Kore merkezli telefon üreticilerinden LG, çift ekranıyla dikkat çeken LG V50 ThinQ 5G'nin çıkış tarihi belli oldu.
Mobil Dünya Kongresi kapsamında kullanıcıların karşısına çıkan LG V50 ThinQ 5G, çift ekranıyla beraber dikkat çekmişti. Merakla beklenen telefonun Mayıs ayı içerisinde satışa sunulacağı öğrenildi.
Çift ekranlı telefon özellikle oyuncular için oldukça uygun bir seçenek olarak gözüküyor. Öyle ki iki ekrandan biri geliştirilen uygulama ile beraber GamePad olarak da kullanılabilecek. Aslında LG V50 ThinQ 5G için katlanabilir telefon da denilebilir.
İkinci ekran özel bir kılıf sayesinde çıkarılıp tekrar yerleştirilebiliyor. Her iki panelden tam ekran görüntü almak ise mümkün değil. Yani ekranlar birbirinden bağımsız bir şekilde çalışıyor. 5G özelliğine sahip olmayan model 10 Mayıs'ta Güney Kore'de satışa sunulacak. LG V50 ThinQ 5G'nin ise Mayıs ayı içerisinde kullanıcılarla buluşması bekleniyor.
3 arka kamerayla gelen LG V50 ThinQ, çentikli bir ekran sunuyor. Snapdragon 855 işlemciden güç alan telefonda 4000 mAh batarya bulunuyor. Bu da telefonun batarya ömrünün uzun olacağı şeklinde yorumlanabilir.
4G'ye kıyasla yaklaşık olarak 20 kat daha hızlı olan 5G'yi kullanmasıyla diğer rakiplerinin arasından sıyrılmaya çalışacak olan LG V50 ThinQ, bir filmi indirme süresini 6 saniyeye kadar düşürecek.
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