LG V50 ThinQ 5G: Dünyanın ilk 5G'li telefonunun fiyatı belli oldu
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi LG, 5G teknolojisini destekleyen dünyanın ilk telefonu olması beklenen LG V50 ThinQ 5G model telefonuyla geliyor. Cihazın fiyatı dahi belli oldu!
2020, 5G'li telefonların yılı olacak. Ancak bugünden 5G destekli telefonları görmeye başlıyoruz. Bunun ilk örneği de LG'den geliyor. LG V50 ThinQ 5G ismini taşıması beklenen telefon, 5G teknolojisini desteklediğinden dolayı dünyada bir ilki başarıyor. Daha da önemlisi bu telefona o kadar da uzak değiliz; zira önümüzdeki ay Barcelona'da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde bu telefonun duyurusunun yapılması bekleniyor.
Telefonun model ismi 5G ile de bütünleşince hayli uzun görünüyor. Yani pazarlamasını yaparken şirketin biraz zorlanacağı söylenebilir. Diğer yandan mart ayında pazara sürülmesi beklenen telefonun fiyatları da belli oldu. Henüz 5G özelliği dışında cihazla ilgili bilgimiz yok; ancak satışa sunulduğunda telefonun fiyat etiketinin 1350 dolar seviyelerinde olması bekleniyor.
Oldukça yüksek bir fiyat etiketinden bahsediyoruz. Ürün ülkemize geldiğinde ise 8 bin TL'den düşük bir fiyat beklemek makul görünmüyor.
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