LG V40 ThinQ: 5 kameralı ilk telefon!
LG, Dünya'nın 5 kameraya sahip ilk akıllı telefonunu resmi olarak tanıttı. İşte LG V40 ThinQ ve sundukları...
LG'nin bir süredir beklenen yeni telefonu V40 ThinQ resmi olarak tanıtıldı. Telefon, taşıdığı 5 kamera ile Dünya'da bir ilk olmaz özelliği taşıyor. Arka kısımda 3 farklı kameraya yer verilmiş: 12 megapiksel telefoto, 16 megapiksel geniş açı ve 12 megapiksel standart lens. Bu kameralar sayesinde, 107 derece geniş açıya kadar fotoğraf çekilebiliyor; 2X optik zum imkanı sunuluyor.
Ön kısımda ise 5 ve 8 megapiksellik 2 kamera daha bulunuyor. Bu kameralar, bokeh efekti ile selfie'ler çekmenize imkan sağlıyor.
LG, V40 ThinQ'nun kameralarında yapay zekadan da sonuna kadar faydalanmış. Ayrıca CineShot, 3D Light Effect, Makeup Pro, Custom Backdrop, My Avatar ve AR Emoji gibi yeni özellikler de telefondaki yerini almış.
3.5mm kulaklık girişinden de vaz geçmeyen LG, yeni telefonunda yüksek ses kalitesi de vadediyor. Cihazın hoparlörleri, Boombox ses desteği ile geliyor.
V40 ThinQ'nun kalbinde Snapdragon 845 yonga seti bulunuyor. 6GB RAM ile gelen telefonun 64 ve 128GB depolama alanı seçenekleri dikkat çekiyor.
3.330mAh bataryaya sahip olan V40 ThinQ'nun fiyatı veya ne zaman raflarda olacağı henüz açıklanmış değil.
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