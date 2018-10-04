LG V40 ThinQ: 5 kameralı ilk telefon!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
04.10.2018 - 09:50, Son Güncelleme:

LG V40 ThinQ: 5 kameralı ilk telefon!

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LG V40 ThinQ: 5 kameralı ilk telefon!

LG, Dünya'nın 5 kameraya sahip ilk akıllı telefonunu resmi olarak tanıttı. İşte LG V40 ThinQ ve sundukları...

LG'nin bir süredir beklenen yeni telefonu V40 ThinQ resmi olarak tanıtıldı. Telefon, taşıdığı 5 kamera ile Dünya'da bir ilk olmaz özelliği taşıyor. Arka kısımda 3 farklı kameraya yer verilmiş: 12 megapiksel telefoto, 16 megapiksel geniş açı ve 12 megapiksel standart lens. Bu kameralar sayesinde, 107 derece geniş açıya kadar fotoğraf çekilebiliyor; 2X optik zum imkanı sunuluyor.

Ön kısımda ise 5 ve 8 megapiksellik 2 kamera daha bulunuyor. Bu kameralar, bokeh efekti ile selfie'ler çekmenize imkan sağlıyor.

LG, V40 ThinQ'nun kameralarında yapay zekadan da sonuna kadar faydalanmış. Ayrıca CineShot, 3D Light Effect, Makeup Pro, Custom Backdrop, My Avatar ve AR Emoji gibi yeni özellikler de telefondaki yerini almış.

LG V40 ThinQ: 5 kameralı ilk telefon

3.5mm kulaklık girişinden de vaz geçmeyen LG, yeni telefonunda yüksek ses kalitesi de vadediyor. Cihazın hoparlörleri, Boombox ses desteği ile geliyor.

V40 ThinQ'nun kalbinde Snapdragon 845 yonga seti bulunuyor. 6GB RAM ile gelen telefonun 64 ve 128GB depolama alanı seçenekleri dikkat çekiyor.

3.330mAh bataryaya sahip olan V40 ThinQ'nun fiyatı veya ne zaman raflarda olacağı henüz açıklanmış değil.

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