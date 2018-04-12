LG V35 ThinQ'nun özellikleri netleşiyor...
LG'nin yeni amiral modeli olarak tanıtması beklenen V35 ThinQ hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. İddialara göre LG V35 ThinQ, geniş yapay zeka özellikleriyle gelecek.
LG V35 ThinQ hakkında gelen iddialara göre telefon, 6 inç büyüklüğünde 2880x1440p QHD+ çözünürlük sunan bir ekranla gelecek. Ayrıca, telefon OLED bir panele sahip. LG V30 ve LG V30S ThinQ modellerinin bir benzeri tasarımıyla kullanıcılarına deneyim sunacak olan telefonun ekran-kasa oranı ise %80.
16 MP çözünürlük sunan ve f/1.6 diyafram açıklığında sensörlerin kullanıldığı arka kamera, AI Cam ve Google Lens yapay zeka algoritmalarıyla zenginleştirilmiş. Çentiğe yer verilmeyeceği iddia edilen telefon, uzaktan ses tanıma özelliğine de sahip olacak. Bu özellikle kullanıcılar, 5.2 metre uzaklıktan seslerini tanıtabilecek. Ek bilgi olarak, bu uzaktan ses tanıma özelliği G7 ThinQ modelinde de olacak. Son olarak, cihazın tanıtım tarihi ve fiyatı henüz bilinmiyor.
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