LG V35 ThinQ'nun ilk görüntüleri yayınlandı!
Sızan LG V35 ThinQ görselleri, daha önce ortaya atılan bu iddianın gerçek olabileceğine işaret ediyor.
LG G7 ThinQ henüz piyasaya sürüldü ve markaya ait çok beklenen diğer bir akıllı telefon LG V35 ThinQ'nun da render görselleri sızdı. AndroidHeadlines'ın "güvenilir bir kaynaktan" elde ettiği görseller telefonun önünü ve arkasını net olarak gösteriyor. Telefonun 16MP olduğu söylenen çift kamera sistemi ve 6-inç olduğu düşünülen çıkıntısız ve minimal çerçeveli ekranı görülebiliyor.
Tasarımı LG V30S ThinQ'yu andırıyor, bu da yılın ilerleyen aylarında gelmesi beklenen LG V40 ThinQ'nun büyük değişikliklere sahip olabileceğine işaret ediyor. AndroidHeadlines'a göre telefonun ABD sürümü AT&T'ye özel olabilir, zaten sızan görselde de telefonun AT&T bağlantısına sahip olduğu görünüyor.
Görseller herhangi bir donanımsal detay içermiyor, ancak AndroidHeadlines'ın farklı bir kaynaktan aldığı duyuma ve daha önce de ortaya atılan iddialara göre, G7 OLED erkana sahip olmasa da V35 bu ekran teknolojisiyle gelebilir. Anlaşıldığı kadarıyla V serisi telefonlar daha sıra dışı ve yenilikçi özelliklere sahip, bu yüzden OLED ekrana sahi bir V35 kulağa mantıklı geliyor.
OLED diğer ekran teknolojilerine göre çok daha zengin bir kontrastlık sunabiliyor, yani ekran karanlıkları çok daha karanlık, parlakları da çok daha aydınlık gösterebiliyor. Eğer OLED'li bir LG istiyorsanız LG V35 ThinQ'nun resmi duyurusunu bekleyebilirsiniz.
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