LG V35 ThinQ resmen tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı
Geçtiğimiz günlerde G7 ThinQ modeliyle sahnedeki yerini alan LG, şimdi de yeni amiral modeli V35 ThinQ'yu tanıttı. İşte tasarım açısından V30 modelini andıran V35 ThinQ modelinin tüm özellikleri ve fiyatı...
LG'nin daha yeni tanıttığı V35 ThinQ modelinin donanımsal açıdan G7 modeliyle benzerlik taşıdığını söyleyebiliriz. Zira şirket, her iki cihazda da seçimini benzer özelliklerden yana kullanmış. LG V35 ThinQ modeli incelendiğinde ise ekran kısmında OLED panellerin kullanıldığı görülüyor. 6 inç büyüklüğünde 1440x2880 piksel ekran çözünürlüğü sunan telefon, Always On desteğine de sahip. Ayrıca, HDR10'un da unutulmadığı cihazın ekranı Corning Gorilla Glass 5 teknolojisiyle oldukça güvenli bir şekilde korunuyor.
Bu yıl neredeyse her amiral modelde gördüğümüz ve Qualcomm'un da en güçlü işlemcisi olarak anılan Snapdragon 845, bu cihazda da yerini almış. Grafik arabirimi noktasında ise Adreno 630 seçilmiş. Ayrıca bu grafik arabirimi, dört adet 2.7 GHz, dört adet de 1.7 GHz hızında çalışan çekirdeklerden oluşuyor. 6 GB RAM'iyle kullanıcılarına hizmet verecek olan V35 ThinQ, 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama alanıyla geliyor.
Cihazın kamera özelliklerine bakıldığında ise çift arka kameranın 16 MP, ön kameranınsa 8 MP çözünürlük sunduğu görülüyor. Çift arka kameralardan ilki f/1.6, diğer ikinci kamera ise f/1.9 diyafram açıklığına sahip. Ön kameranın diyafram açıklığında sahip olduğu değer ise f/1.9. LG bu modelin çift arka kamerasını bayağı zengin hale getirmiş. Optik görüntü sabitleyici ve çift tonlu LED flaşa sahip olan telefon, 4K çözünürlükte 30 FPS, 720p çözünürlükte 120 FPS video kaydı yapabiliyor.
151.7x75.4x7.3 mm boyutlarında ve 157 gram ağırlığında olan LG V35 ThinQ, 3300 mAh bataryadan besleniyor. Ayrıca telefon, kutudan Android 8.0 Oreo ile çıkacak. Suya ve toza karşı dayanıklılık konusunda IP68 sertifikası alan model, AT&T tarafından 8 Haziran itibariyle ilk olarak ABD'de satışa sunulacak. Cihazın fiyatı ise 900 dolar.
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