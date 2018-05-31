LG V35 ThinQ resmen tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Teknoloji
31.05.2018 - 10:37, Son Güncelleme:

LG V35 ThinQ resmen tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

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LG V35 ThinQ resmen tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

Geçtiğimiz günlerde G7 ThinQ modeliyle sahnedeki yerini alan LG, şimdi de yeni amiral modeli V35 ThinQ'yu tanıttı. İşte tasarım açısından V30 modelini andıran V35 ThinQ modelinin tüm özellikleri ve fiyatı...

LG'nin daha yeni tanıttığı V35 ThinQ modelinin donanımsal açıdan G7 modeliyle benzerlik taşıdığını söyleyebiliriz. Zira şirket, her iki cihazda da seçimini benzer özelliklerden yana kullanmış. LG V35 ThinQ modeli incelendiğinde ise ekran kısmında OLED panellerin kullanıldığı görülüyor. 6 inç büyüklüğünde 1440x2880 piksel ekran çözünürlüğü sunan telefon, Always On desteğine de sahip. Ayrıca, HDR10'un da unutulmadığı cihazın ekranı Corning Gorilla Glass 5 teknolojisiyle oldukça güvenli bir şekilde korunuyor. 

LG V35 ThinQ resmen tanıtıldı İşte tüm özellikleri ve fiyatı

Bu yıl neredeyse her amiral modelde gördüğümüz ve Qualcomm'un da en güçlü işlemcisi olarak anılan Snapdragon 845, bu cihazda da yerini almış. Grafik arabirimi noktasında ise Adreno 630 seçilmiş. Ayrıca bu grafik arabirimi, dört adet 2.7 GHz, dört adet de 1.7 GHz hızında çalışan çekirdeklerden oluşuyor. 6 GB RAM'iyle kullanıcılarına hizmet verecek olan V35 ThinQ, 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama alanıyla geliyor.

LG V35 ThinQ resmen tanıtıldı İşte tüm özellikleri ve fiyatı

Cihazın kamera özelliklerine bakıldığında ise çift arka kameranın 16 MP, ön kameranınsa 8 MP çözünürlük sunduğu görülüyor. Çift arka kameralardan ilki f/1.6, diğer ikinci kamera ise f/1.9 diyafram açıklığına sahip. Ön kameranın diyafram açıklığında sahip olduğu değer ise f/1.9. LG bu modelin çift arka kamerasını bayağı zengin hale getirmiş. Optik görüntü sabitleyici ve çift tonlu LED flaşa sahip olan telefon, 4K çözünürlükte 30 FPS, 720p çözünürlükte 120 FPS video kaydı yapabiliyor.  

LG V35 ThinQ resmen tanıtıldı İşte tüm özellikleri ve fiyatı

151.7x75.4x7.3 mm boyutlarında ve 157 gram ağırlığında olan LG V35 ThinQ, 3300 mAh bataryadan besleniyor. Ayrıca telefon, kutudan Android 8.0 Oreo ile çıkacak. Suya ve toza karşı dayanıklılık konusunda IP68 sertifikası alan model, AT&T tarafından 8 Haziran itibariyle ilk olarak ABD'de satışa sunulacak. Cihazın fiyatı ise 900 dolar. 

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