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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
16.04.2019 - 09:11, Son Güncelleme:

LG Türkiye'de önemli atama

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LG Türkiye'de önemli atama

2015 yılından bu yana LG Türkiye bünyesinde dijital pazarlama faaliyetlerini yürüten Erkan Terzi, “Marka Pazarlama Müdürü” olarak atandı.

Türkiye’de özellikle Televizyon, Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri ve Mobil İletişim alanlarındaki ürünleri ile ön plana çıkan LG’nin Türkiye’deki marka pazarlama faaliyetlerini Mart 2019 tarihi itibariyle Erkan Terzi yürütüyor. LG Türkiye Marka Pazarlama Müdürü olarak atanmadan önce, yine LG Türkiye bünyesinde Dijital Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Terzi, dijital pazarlama alanındaki uzmanlığını marka pazarlama faaliyetlerine taşıyarak bütünleşik bir bakış açısı sunacak.

Terzi, LG’nin üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’nun yanı sıra, televizyon, buzdolabı, klima, çamaşır makinesi ve mobil cihaz alanında çalışmalara imza atacak. Özellikle daha tüketici odaklı ve sosyal destek projelerinin LG bünyesinde yoğunlaşacağı bir çalışma dönemi olacak.

California University – Berkeley’de pazarlama eğitimini alan Terzi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimini aldı. 2004 ve 2005 yıllarında alanında bir Türk yazar tarafından yazılan ilk kitap olan Dijital Fotoğrafçılık ve İletişim Teknolojileri kitaplarını yazdı. Ulusal ve uluslararası bir çok kurumda pazarlama ve dijital teknolojiler alanında eğitimler alan Terzi’nin pazarlama ve dijital teknolojiler alanında, farklı mecralarda yazıları yayınlandı. Yaklaşık 20 yıldır pazarlama ve dijital interaktif çözümler çalışmaları gerçekleştiren Terzi, LG Türkiye’den önce Koç Allianz, Aksigorta, Comcast Spotlight, Simfer, Ziylan Grup gibi markalarda pazarlama ve dijital pazarlama alanlarında uzmanlık ve yöneticilik yaptı. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası alanda farklı markalara yurt içi ve yurt dışında danışmanlık yaptı.

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