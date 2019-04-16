LG Türkiye'de önemli atama
2015 yılından bu yana LG Türkiye bünyesinde dijital pazarlama faaliyetlerini yürüten Erkan Terzi, “Marka Pazarlama Müdürü” olarak atandı.
Türkiye’de özellikle Televizyon, Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri ve Mobil İletişim alanlarındaki ürünleri ile ön plana çıkan LG’nin Türkiye’deki marka pazarlama faaliyetlerini Mart 2019 tarihi itibariyle Erkan Terzi yürütüyor. LG Türkiye Marka Pazarlama Müdürü olarak atanmadan önce, yine LG Türkiye bünyesinde Dijital Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Terzi, dijital pazarlama alanındaki uzmanlığını marka pazarlama faaliyetlerine taşıyarak bütünleşik bir bakış açısı sunacak.
Terzi, LG’nin üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’nun yanı sıra, televizyon, buzdolabı, klima, çamaşır makinesi ve mobil cihaz alanında çalışmalara imza atacak. Özellikle daha tüketici odaklı ve sosyal destek projelerinin LG bünyesinde yoğunlaşacağı bir çalışma dönemi olacak.
California University – Berkeley’de pazarlama eğitimini alan Terzi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimini aldı. 2004 ve 2005 yıllarında alanında bir Türk yazar tarafından yazılan ilk kitap olan Dijital Fotoğrafçılık ve İletişim Teknolojileri kitaplarını yazdı. Ulusal ve uluslararası bir çok kurumda pazarlama ve dijital teknolojiler alanında eğitimler alan Terzi’nin pazarlama ve dijital teknolojiler alanında, farklı mecralarda yazıları yayınlandı. Yaklaşık 20 yıldır pazarlama ve dijital interaktif çözümler çalışmaları gerçekleştiren Terzi, LG Türkiye’den önce Koç Allianz, Aksigorta, Comcast Spotlight, Simfer, Ziylan Grup gibi markalarda pazarlama ve dijital pazarlama alanlarında uzmanlık ve yöneticilik yaptı. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası alanda farklı markalara yurt içi ve yurt dışında danışmanlık yaptı.
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