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    LG telefonlarında ekran görüntüsü nasıl alınır?

    Hürriyet Haber
    27.03.2018 - 13:49 | Son Güncelleme:

    Dünyanın en popüler akıllı telefon markalarından biri olan LG’nin telefonlarında ekran görüntüsü almak istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? İşte yapmanız gerekenler...

    LG telefonlarında Android işletim sistemi kullanılıyor. Bu yüzden direk olarak Güç ve Ses kısma tuşlarına aynı anda basarak ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ayrıca LG telefonlarında ekran görüntüsü almanın başka bir yolu daha bulunuyor.

     LG telefonlarında ekran görüntüsü nasıl alınır

    LG tarafından bütün telefonlara eklenen bu özelliğin ismi ise QuickMemo+. Bu özellik sayesinde ekran görüntüsü alabilir ve hemen ardından görüntüye istediğiniz gibi çizim veya ekleme yapabilirsiniz. LG telefonlarında ekran görüntüsü nasıl alınırBu özelliği kullanmak için öncelikle Üst ve Alt ses tuşlarına aynı anda basmanız gerekiyor. Daha sonra karşınıza çıkan bildirim çubuğundan QuickMemo’ya dokunarak ekran görüntüsü alabilirsiniz.

    Etiketler: LG G6 , Ekran görüntüsü alma , SS alma
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