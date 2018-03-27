 LG telefonlarında ekran görüntüsü nasıl alınır

LG telefonlarında Android işletim sistemi kullanılıyor. Bu yüzden direk olarak Güç ve Ses kısma tuşlarına aynı anda basarak ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ayrıca LG telefonlarında ekran görüntüsü almanın başka bir yolu daha bulunuyor.

LG tarafından bütün telefonlara eklenen bu özelliğin ismi ise QuickMemo+. Bu özellik sayesinde ekran görüntüsü alabilir ve hemen ardından görüntüye istediğiniz gibi çizim veya ekleme yapabilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için öncelikle Üst ve Alt ses tuşlarına aynı anda basmanız gerekiyor. Daha sonra karşınıza çıkan bildirim çubuğundan QuickMemo’ya dokunarak ekran görüntüsü alabilirsiniz.