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Teknoloji
Haber Giriş: 03.01.2020 - 08:44,Son Güncelleme:/

LG, şimdi de evler için sebze ekim aleti geliştiriyor

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LG, şimdi de evler için sebze ekim aleti geliştiriyor

LG Electronics (LG), gün geçtikçe gelişen kapalı bahçe hareketine ilk kez giriş yaprak CES 2020'de bir kapalı bahçe cihazını tanıtacak. LG, kullanıcıların evlerinde besin açısından zengin ve sağlıklı yeşillikler yetiştirmesine yardımcı olmak için kullanışlı bir cihaz sunuyor. Yerleşik sütun tipi LG iç mekan bahçe cihazında, gelişmiş ışık, sıcaklık ve su kontrolünün yanı sıra, kullanışlı hepsi bir arada tohum paketleri ve bir büyüme izleme uygulaması bulunuyor.

Yiyeceklerinin içinde tam olarak ne olduğunu ve nereden geldiğini bilmek ve gönül rahatlığıyla tüketmek isteyen dünya çapındaki milyonlarca tüketici için tasarlanan LG’nin iç mekan bahçecilik aletleri, daha sağlıklı, daha yeşil bir yaşam tarzı izlemek isteyen herkesin yıl boyunca canlı, taze otlar ve sebzeler yetiştirmesine olanak sunuyor.

Cihaz esnek modüller kullanarak, yalıtımlı kabin içindeki sıcaklığı günün saatiyle tam olarak eşleştirerek optimum dış ortam koşullarını çoğaltıyor. LED ışıklar, hava sirkülasyonu ve fitil bazlı su yönetimi sağlayarak, tohumların hızlı bir şekilde ürüne dönüşmesine olanak tanıyor.

Gelişmiş bahçe sistemi 24'e kadar hepsi bir arada tohum paketini yetiştirebiliyor. Bu da, evde yetiştirilen sağlıklı besinlerle yapılacak dört kişilik bir aile yemeği için yeterli oluyor.

LG, şimdi de evler için sebze ekim aleti geliştiriyor

LG’nin cihaz teknolojilerindeki liderliği ve uzmanlığı, iç mekan bahçe kültivatöründe de devam ediyor. Otomatik bahçe çözümünün önemli bir bileşeni, LG'nin bitki paketlerinin ihtiyaç duyduğu tam su miktarını eşit olarak dağıtan sirkülasyonlu olmayan su tedarik teknolojisi olarak kabul ediliyor. Bu teknoloji, yosun büyümesini önlemenin yanı sıra, doğal bitkilerin ve yaprak sebzelerin yetişebileceği temiz ve hijyenik bir ortam sağlayarak hoş olmayan kokuları önlüyor. Tamamlayıcı akıllı telefon uygulaması ise, kullanıcıların bitkilerini izlemesine yardımcı oluyor ve her seferinde başarılı bir hasat sağlamak için süreç boyunca her adımda rehberlik sunuyor. Organik yosun ve gübre içeren hepsi bir arada tohum paketleri, hemen dikim için tasarlanmış durumda. Paketlerin içerisinde aralarında marul, roka, hindiba ve fesleğen de içeren 20 farklı bitki çeşidinden oluşuyor.

LG’nin ilk ev içi bahçe cihazı, 7-10 Ocak tarihleri arasında, CES 2020 sırasında, Las Vegas Kongre Merkezi Merkez Salonu’nda 11100 numaralı LG standında sergilenecek. 

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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