LG, şimdi de evler için sebze ekim aleti geliştiriyor

Yiyeceklerinin içinde tam olarak ne olduğunu ve nereden geldiğini bilmek ve gönül rahatlığıyla tüketmek isteyen dünya çapındaki milyonlarca tüketici için tasarlanan LG’nin iç mekan bahçecilik aletleri, daha sağlıklı, daha yeşil bir yaşam tarzı izlemek isteyen herkesin yıl boyunca canlı, taze otlar ve sebzeler yetiştirmesine olanak sunuyor.

Cihaz esnek modüller kullanarak, yalıtımlı kabin içindeki sıcaklığı günün saatiyle tam olarak eşleştirerek optimum dış ortam koşullarını çoğaltıyor. LED ışıklar, hava sirkülasyonu ve fitil bazlı su yönetimi sağlayarak, tohumların hızlı bir şekilde ürüne dönüşmesine olanak tanıyor.

Gelişmiş bahçe sistemi 24'e kadar hepsi bir arada tohum paketini yetiştirebiliyor. Bu da, evde yetiştirilen sağlıklı besinlerle yapılacak dört kişilik bir aile yemeği için yeterli oluyor.



LG’nin cihaz teknolojilerindeki liderliği ve uzmanlığı, iç mekan bahçe kültivatöründe de devam ediyor. Otomatik bahçe çözümünün önemli bir bileşeni, LG'nin bitki paketlerinin ihtiyaç duyduğu tam su miktarını eşit olarak dağıtan sirkülasyonlu olmayan su tedarik teknolojisi olarak kabul ediliyor. Bu teknoloji, yosun büyümesini önlemenin yanı sıra, doğal bitkilerin ve yaprak sebzelerin yetişebileceği temiz ve hijyenik bir ortam sağlayarak hoş olmayan kokuları önlüyor. Tamamlayıcı akıllı telefon uygulaması ise, kullanıcıların bitkilerini izlemesine yardımcı oluyor ve her seferinde başarılı bir hasat sağlamak için süreç boyunca her adımda rehberlik sunuyor. Organik yosun ve gübre içeren hepsi bir arada tohum paketleri, hemen dikim için tasarlanmış durumda. Paketlerin içerisinde aralarında marul, roka, hindiba ve fesleğen de içeren 20 farklı bitki çeşidinden oluşuyor.

LG’nin ilk ev içi bahçe cihazı, 7-10 Ocak tarihleri arasında, CES 2020 sırasında, Las Vegas Kongre Merkezi Merkez Salonu’nda 11100 numaralı LG standında sergilenecek.