LG Q9 tanıtıldı! İşte Korelilerin yeni oyuncağı
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi LG, yeni telefonu LG Q9'u ABD'nin Las Vegas şehrinde gerçekleştirilen CES 2019 fuarında görücüye çıkardı. Cihaz Snapdragon 821 işlemciden güç alırken, fiyatıyla da dikkat çekti.
LG, yeni telefonu LG Q9'u CES 2019'da dünyanın karşısına çıkardı. Cihazın özellikleri ve tasarımına bakıldığında LG G7 Fit ile hemen hemen aynı özellikleri taşıdığı göze çarpıyor. 2.4 GHz hızında çalışan ve 14 nm fabrikasyon sürecinde üretilen Snapdragon 821 işlemciden gücünü alan cihaz, 4 GB RAM ile geliyor. 64 GB'lık depolama hafızası olan LG Q9, grafik gücünü de Adreno 530'dan alıyor.
6.1 inç'lik ekranla gelen LG Q9, arka yüzünde 16 megapiksel çözünürlükte tek bir kameraya sahip. Ön yüzde ise 8 MP kamera bulunuyor.
Gelelim cihazın fiyatına... Telefon duyurulur duyurulmaz LG Q9'un fiyat etiketi de açıklandı ve 445 dolar olarak belirlendi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle