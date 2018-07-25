LG Q7+ Türkiye genelinde satışa çıkıyor! İşte fiyatı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
25.07.2018 - 11:59, Son Güncelleme:

LG Q7+ Türkiye genelinde satışa çıkıyor! İşte fiyatı

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LG Q7+ Türkiye genelinde satışa çıkıyor! İşte fiyatı

Gelişmiş kamerası, ses sistemi, yapay zeka özelliği, parmak izi sensoru, IP68 sınıfı su ve toz geçirmezlik özelliği ile gelen LG Q7+ Turkcell mağazalarında satışa sunuldu.

LG Electronics’in (LG) Q serisi telefolarının en yeni modeli LG Q7+’ın Türkiye’de satışları başladı. 1999TL tavsiye edilen satış fiyatıyla piyasaya sunulan LG Q7+’da 4GB RAM ve 64GB ROM hafıza, portre modu, QLens, Hi-Fi ses sistemi, DTS:X 3D Surround Ses, IP68 su ve toz geçirmez koruma sistemi, hızlı şarj ve parmak izi sensöru gibi pek çok özellik bulunuyor. 

LG Q7+’de bulunan 8MP’lik ön kamerada kalabalık arkadaş gruplarıyla selfie çekimini kolaylaştıran ve arka planın daha iyi görünmesini sağlayan 16MP lik kamera bulunuyor. Ön kamerada bulunan portre modu ile de odak dışı arka planlarla bokeh efekti verilerek profesyonel görüntüler oluşturulabiliyor. Fotoğraf meraklıları, LG Q7+’de bulunan ‘Çevreye Duyarlı Otomatik Odaklama (PDAF)’ özelliği sayesinde geleneksel otomatik odaklamadan yüzde 23 daha hızlı çekim yapabiliyor. 

LG Q7+ Türkiye genelinde satışa çıkıyor İşte fiyatı

LG Q7+ ayrıca şu ana kadar sadece LG'nin birinci sınıf akıllı telefonlarında bulunan QLens’e de sahip. Çok kullanışlı bir fotoğraf makinesi özelliği olan QLens, görüntü tanıma için yapay zeka teknolojisinden yararlanarak kullanıcıların online içerik arama deneyimini iyileştiriyor. QLens ile herhangi bir ürünün fotoğrafı çekildiğinde ürünün hakkında benzer öneriler kullanıcıya sunuluyor. QLens ayrıca binalar ve heykeller gibi simgesel yapılar hakkında bilgi almak amacıyla benzer resimlere ulaşmak için de kullanılabilecek. 

DTS:X 3D Surround Ses modeline sahip ilk orta segment telefon olan LG Q7+ ile kullanıcılara 3D dijital ses, 7.1 kanallı ses çıkışı sunuluyor. Yine kategorisinde bir ilk olan LG Q7+’da, yüksek akustikli üst sınıf kulaklık Hi-Fi Quad DAC de bulunuyor. 

LG Q7+,yuvarlak kenarlı tasarımıyla rahatlıkla tek elle kullanılabiliyor. Toz ve su geçirmezlik konusunda IP68 sertifikasına sahip olan LG Q7+, Qual-comm'un hızlı şarj (QC 3.0) teknolojisi ile 30 dakika içinde yüzde 50’ye kadar şarj edilebiliyor. 

LG Q7+' ın arkasındaki akıllı parmak izi sensörü de kullanıcılara telefon kilidini açma, ekran görüntülerini alma ve bildirim çubuğunu kontrol edebilme imkanı sağlıyor. 

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