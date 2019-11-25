LG K serisinin yeni üyesi LG K40S satışa sunuluyor
LG, 2 Aralık itibariyle operatör mağazalarında LG K40S isimli yeni fiyat/performans telefonunu satışa sunmaya hazırlanıyor. Peki yeni LG telefon hangi özelliklerle geliyor?
LG Electronics (LG) Berlin IFA 2019'da tanıttığı K serisinin yeni telefonu LG K40S’i satışa sundu. Geliştirilmiş ön ve arka kameraları, ekranı ve uzun ömürlü bataryası ile dikkatleri çeken LG K40S, sinematik ses kalitesi, Google Asistan ve Google Lens özellikleriyle de öne çıkıyor.
PDAF'lı 13MP ve Süper Geniş Açılı 5MP olmak üzere iki arka kameraya sahip olan LG K40S’in 13 MP’lik ön kamerası ise daha iyi selfie çekimine olanak tanıyor. Süper Geniş Açı sunan tüm K serisi cihazlar gibi LG K40S de 117 derecelik açıya sahip kamerasıyla, geniş grup fotoğrafları, manzara çekimleri gibi geniş açılı kareler için ideal. Hem ön hem de arka kameralarıyla 13 milyon piksel görüntü sunabilen LG K40S ile çekilen fotoğraflar kesildiğinde veya yakınlaştırıldığında da daha iyi görüntü kalitesi sunuyor. PDAF özelliği ile oto fokus teknolojisi sunan LG K40S, aksiyon çekimlerinde yüksek performans sergiliyor. LG K40S’in portre modu doğallığı bozmadan fokuslarken, kameranın AI özelliği de çekilen objeleri tanıyıp, 8 ayrı çekim modundan birini önererek daha iyi görüntüyü yakalamaya yardımcı oluyor.
Genellikle premium cihazlarda bulunan nitelikte ekrana sahip K40S, 6.1-inç HD+ ekran büyüklüğü sunuyor. LG K40S, DTS:X 3D Surround Ses özelliği sayesinde daha gerçekçi ve dinamik bir ses deneyimi sunuyor.
LG K40S’te bulunan Google Asistan tuşu, kamerada görünen objeler hakkında bilgi veren ya da bu objelerin Google üzerinden benzerini bulan Google Lens, görüntünün bir kısmının kesilip ekrana sabitlenmesini sağlayan Crop Shot, alınan ekran görüntüsünden direkt ilgili linke gidilmesini sağlayan Link Shot, tek tuşla Youtube’da canlı yayın yapabilme özelliği LG K40S’in diğer özellikleri arasında bulunuyor.
LG K40S Teknik Özellikleri
•Chipset: 2.0 GHz Sekiz Çekirdek
•Ekran: 6.1-inç 19.5:9 HD+ FullVision Ekran
•Bellek: 2GB, 3GB RAM* / 32GB ROM / microSD (2TB'a kadar)
•Kamera:
-Arka: PDAF 13MP / Süper Geniş Açılı 5MP
-Ön: 13MP Standart
•Batarya: 3,500 mAh
•İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie
•Boyut: 156.3 x 73.9 x 8.6mm
•Ağ: LTE / 3G / 2G
•Renk: Yeni Aurora Siyahı ve Yeni Fas Mavisi
•Diğerleri: DTS:X 3D Surround Sound / AI CAM / MIL-STD 810G Uyum / Parmakizi Sensörü / Google Asistan Düğmesi
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