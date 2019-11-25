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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
25.11.2019 - 12:40, Son Güncelleme:

LG K serisinin yeni üyesi LG K40S satışa sunuluyor

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LG K serisinin yeni üyesi LG K40S satışa sunuluyor
Fotoğraflar: LG

LG, 2 Aralık itibariyle operatör mağazalarında LG K40S isimli yeni fiyat/performans telefonunu satışa sunmaya hazırlanıyor. Peki yeni LG telefon hangi özelliklerle geliyor?

LG Electronics (LG) Berlin IFA 2019'da tanıttığı K serisinin yeni telefonu LG K40S’i satışa sundu. Geliştirilmiş ön ve arka kameraları, ekranı ve uzun ömürlü bataryası ile dikkatleri çeken LG K40S, sinematik ses kalitesi, Google Asistan ve Google Lens özellikleriyle de öne çıkıyor. 

PDAF'lı 13MP ve Süper Geniş Açılı 5MP olmak üzere iki arka kameraya sahip olan LG K40S’in 13 MP’lik ön kamerası ise daha iyi selfie çekimine olanak tanıyor. Süper Geniş Açı sunan tüm K serisi cihazlar gibi LG K40S de 117 derecelik açıya sahip kamerasıyla, geniş grup fotoğrafları, manzara çekimleri gibi geniş açılı kareler için ideal. Hem ön hem de arka kameralarıyla 13 milyon piksel görüntü sunabilen LG K40S ile çekilen fotoğraflar kesildiğinde veya yakınlaştırıldığında da daha iyi görüntü kalitesi sunuyor. PDAF özelliği ile oto fokus teknolojisi sunan LG K40S, aksiyon çekimlerinde yüksek performans sergiliyor. LG K40S’in portre modu doğallığı bozmadan fokuslarken, kameranın AI özelliği de çekilen objeleri tanıyıp, 8 ayrı çekim modundan birini önererek daha iyi görüntüyü yakalamaya yardımcı oluyor. 

Genellikle premium cihazlarda bulunan nitelikte ekrana sahip K40S, 6.1-inç HD+ ekran büyüklüğü sunuyor. LG K40S, DTS:X 3D Surround Ses özelliği sayesinde daha gerçekçi ve dinamik bir ses deneyimi sunuyor. 

LG K serisinin yeni üyesi LG K40S satışa sunuluyor

LG K40S’te bulunan Google Asistan tuşu, kamerada görünen objeler hakkında bilgi veren ya da bu objelerin Google üzerinden benzerini bulan Google Lens, görüntünün bir kısmının kesilip ekrana sabitlenmesini sağlayan Crop Shot, alınan ekran görüntüsünden direkt ilgili linke gidilmesini sağlayan Link Shot, tek tuşla Youtube’da canlı yayın yapabilme özelliği LG K40S’in diğer özellikleri arasında bulunuyor. 

 

LG K40S Teknik Özellikleri

•Chipset: 2.0 GHz Sekiz Çekirdek

•Ekran: 6.1-inç 19.5:9 HD+ FullVision Ekran

•Bellek: 2GB, 3GB RAM* / 32GB ROM / microSD (2TB'a kadar)

•Kamera:

-Arka: PDAF 13MP / Süper Geniş Açılı 5MP

-Ön: 13MP Standart

•Batarya: 3,500 mAh

•İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie

•Boyut: 156.3 x 73.9 x 8.6mm

•Ağ: LTE / 3G / 2G

•Renk: Yeni Aurora Siyahı ve Yeni Fas Mavisi

•Diğerleri: DTS:X 3D Surround Sound / AI CAM / MIL-STD 810G Uyum / Parmakizi Sensörü / Google Asistan Düğmesi

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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