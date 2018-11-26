LG işi abarttı, bu kez 16 kameralı telefon geliyor!
Güney Kore merkezli teknoloji devi LG, kamera sayısını iyice abartıyor ve 16 kameralı telefon için önemli bir adım atıyor.
Samsung'un 4 kameralı Galaxy A9 ile çıkayı üst seviyeye çıkarmasıyla birlikte rakipler de boş durmuyor. Bu kez LG, 16 kameralı telefonu ortaya çıkarmanın peşinde.
Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafından paylaşılan belgelerdeki bilgilere göre, kullanıcılar birden fazla lensi kombine ederek farklı tarzda fotoğraflar çekebilecekler. Örneğin bu teknoloji sayesinde tek fotoğraf, bir kaç farklı kameranın çektiği parçalardan birleştirilerek oluşturabilecek.
Derinlik efektinin, akıllı telefonlarda popülerleşmesinin ardından kamera devrimine, LG öncülük edecek gibi gözüküyor. Çektiğiniz fotoğrafı, 3 boyutlu hale getirmenize olanak tanıyan bu yeni teknoloji, fotoğrafseverlerin hoşuna gidecek gibi gözüküyor.
Bunun dışında fotoğrafını çekmek istediğiniz nesnenin arkaplanını, daha fotoğrafı çekerken değiştirmenize olanak sağlayabilecek olan bu yeni kamera teknolojisi, entegre bir photoshop gibi çalışabilecek.
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